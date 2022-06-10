Медики развеяли миф об опасности донорства

«Самый популярный миф, что костный мозг берут из позвоночника, в корне неверный, потому что в позвоночном столбе находится спинной мозг, а не костный. В наше время 70% процедур, которые проводят по забору костного мозга, происходят из венозной крови, т.е. это как обычная сдача крови. По костному мозгу есть федеральный регистр, в котором находятся доноры, прошедшие типирование. У нас регистр пока, к сожалению, не так развит. Люди, когда им нужна пересадка костного мозга, вынуждены очень долго ждать, потому что просто не находится генетического близнеца для них».