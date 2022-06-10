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1 час назад

Медики развеяли миф об опасности донорства

Авторадиоиещё 1

В России с 9 по 15 июня проходит акция «Я ответственный донор». Миф, что быть донором костного мозга опасно, не соответствует действительности. Об этом Авторадио рассказал координатор направления «Популяризация кадрового донорства» движения «Волонтеры-медики» Екатерина Коваленкова:

Медики развеяли миф об опасности донорства
Фото: unsplashunsplash

«Самый популярный миф, что костный мозг берут из позвоночника, в корне неверный, потому что в позвоночном столбе находится спинной мозг, а не костный. В наше время 70% процедур, которые проводят по забору костного мозга, происходят из венозной крови, т.е. это как обычная сдача крови. По костному мозгу есть федеральный регистр, в котором находятся доноры, прошедшие типирование. У нас регистр пока, к сожалению, не так развит. Люди, когда им нужна пересадка костного мозга, вынуждены очень долго ждать, потому что просто не находится генетического близнеца для них».

В прошлом году волонтеры-медики собрали почти 3 тысячи литров крови. В сдаче крови и ее компонентов, лекциях, мастер-классах и донорских квизах приняли участие примерно 64 тысячи человек.

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