Врачи предупредили о смертельной опасности алкоголя в жару

Пить алкоголь в жару опасно, поскольку он усиливает теплоотдачу, снижает водно-электролитный баланс и вымывает калий, натрий, магний и кальций, рассказал Ura.ru главный врач, психиатр, нарколог медицинского центра "КОРСАКОВ" Алексей Казанцев.
По его словам, человек в состоянии опьянения может получить солнечный удар вплоть до летального исхода. Помимо этого, алкоголь сначала вызывает расслабление сосудов, а потом их спазм, отметила врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
"Учитывая что в жару в принципе у людей, особенно с повышенным давлением, есть риски перепадов давления, это может вызвать неадекватные сосудистые реакции, которые закончатся инфарктом или инсультом",
– пояснила специалист.
Макиша призвала отказаться от алкоголя в жару и людей с заболеваниями печени и поджелудочной железы, поскольку спиртное будет увеличивать выработку ферментов, повышая давление в протоках и увеличивая риск развития панкреатита.