Врачи предупредили о смертельной опасности алкоголя в жару

Пить алкоголь в жару опасно, поскольку он усиливает теплоотдачу, снижает водно-электролитный баланс и вымывает калий, натрий, магний и кальций, рассказал Ura.ru главный врач, психиатр, нарколог медицинского центра "КОРСАКОВ" Алексей Казанцев.

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По его словам, человек в состоянии опьянения может получить солнечный удар вплоть до летального исхода. Помимо этого, алкоголь сначала вызывает расслабление сосудов, а потом их спазм, отметила врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

"Учитывая что в жару в принципе у людей, особенно с повышенным давлением, есть риски перепадов давления, это может вызвать неадекватные сосудистые реакции, которые закончатся инфарктом или инсультом",

– пояснила специалист.