Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
3 часа назад

Врачи предупредили о смертельной опасности алкоголя в жару

Москва24

Пить алкоголь в жару опасно, поскольку он усиливает теплоотдачу, снижает водно-электролитный баланс и вымывает калий, натрий, магний и кальций, рассказал Ura.ru главный врач, психиатр, нарколог медицинского центра "КОРСАКОВ" Алексей Казанцев.

Врачи предупредили о смертельной опасности алкоголя в жару
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По его словам, человек в состоянии опьянения может получить солнечный удар вплоть до летального исхода. Помимо этого, алкоголь сначала вызывает расслабление сосудов, а потом их спазм, отметила врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

"Учитывая что в жару в принципе у людей, особенно с повышенным давлением, есть риски перепадов давления, это может вызвать неадекватные сосудистые реакции, которые закончатся инфарктом или инсультом",

– пояснила специалист.

Макиша призвала отказаться от алкоголя в жару и людей с заболеваниями печени и поджелудочной железы, поскольку спиртное будет увеличивать выработку ферментов, повышая давление в протоках и увеличивая риск развития панкреатита.

ЗОЖ,Алексей Казанцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители