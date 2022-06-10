Перечислены причины ночных пробуждений

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала Москве 24, что человек может просыпаться ночью из-за некомфортной температуры в спальне, неудобной кровати и ряда других причин.

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Специалист отмечает, что сон – очень неоднородный и динамический процесс. Человек спит циклами, каждый из которых длится около полутора часов. Внутри каждого из них есть стадии – это определенные периоды, когда мозг ведет специфическую биоэлектрическую активность.

Однако иногда человек может просыпаться среди ночи. Этому способствует, например, некомфортная температура в спальне, говорит сомнолог. Кроме того, человек может проснуться из-за раннего рассвета, а также света уличных фонарей или билбордов. Поэтому специалист советует повесить в комнате плотные шторы или использовать маску для сна, чтобы крепче спать.

"Если человеку ночью захотелось в туалет, то такие настоятельные требовательные сигналы сложно игнорировать. Но после этого надо еще заснуть. Поэтому лучше хотя бы не включать яркий свет, чтобы окончательно не проснуться",

– сказала специалист в интервью программе "Доктор 24".

По словам Черкасовой, иногда хорошему сну препятствует и неудобная кровать. Матрас может быть слишком жестким, из-за чего человек отлежал руки и ноги. Либо слишком мягким, тогда тот просыпается и не может заснуть, потому что у него болит спина.

Если человек все-таки проснулся ночью, эксперт рекомендует не смотреть на часы.

"До будильника осталось столько-то, а почему я не сплю, а вдруг я не засну – чтобы это копание в голове не начиналось, лучше оставаться в счастливом неведении",

– говорит Черкасова.