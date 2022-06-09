Лайфхаки: как не попасть на крючок лже-врача в Интернете?

Только половина пользователей соцсетей, запрашивая информацию о здоровье, интересуется наличием медицинского образования у автора контента. Это показал опрос* портала Рамблер.ru и телеканала “Доктор”. При этом давать медицинские советы может каждый, опираясь на личный опыт, подсмотренные статьи и собственные представления о прекрасном. Как не попасться на крючок лже-врача в Интернете?

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Во-первых, следует обратить внимание на слова, которые часто присутствуют в блогах шарлатанов: “уникальный”, “авторский”, “природный”, “биологически активные добавки”, “защитные силы организма”.

Во-вторых, важно знать, как отличить лже-врача от настоящего. Врачи всегда основываются на доказательной медицине и ссылаются на конкретные научные исследования и статьи, а вот шарлатаны, напротив, чаще являются приверженцами альтернативной медицины, называя ее авторской. Они предлагают такие методы, как гомеопатия, обещают вылечить серьезные заболевания очень простыми и доступными способами, например, гимнастикой, магнитотерапией, лечением камнями или условной укропной водой.

И в-третьих, стоит обратить внимание на такой фактор, как абсолютизация: в данной ситуации это означает обещания вылечить все проблемы со здоровьем одним методом, одним препаратом, по единой для всех схеме. Как правило, блоги, которые рекомендуют лечиться “чем-то конкретным” привязаны либо к нелегальной торговле препаратами, либо предлагают БАДы. БАДы не имеют доказательной эффективности — врачи их не продают.

А вот, что должно быть в блоге настоящего врача, которому можно доверять: фотография, его специализация, место работы, желательно, информация об образовании по специальности, ссылки на источники и его публикации.

Интересно, что 46% пользователей социальных сетей признались: врач-блогер помог с решением их проблем со здоровьем, однако были и 11% респондентов, которые ответили, что информация из сети Интернет нанесла им вред.