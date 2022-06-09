Сколько раз в день в норме нужно ходить в туалет

Для поддержания здоровья нужно правильно питаться и заниматься спортом. Однако иногда немаловажную роль играют и другие составляющие. Например, частота походов в туалет. Об этом рассказала доктор Алисия Джеффри-Томас.

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По словам доктора Алисии Джеффри-Томас, ограничение количества походов в туалет тоже может повлиять на здоровье. К примеру, важно не поддаваться позывам в течение ночи. Иначе вы заработаете серьезные проблемы с мочевым пузырем.

Врач в аккаунте в TikTok посоветовала не посещать туалет чаще, чем три-четыре раз в день. Это поможет поддержать здоровье организма и натренировать мочевой пузырь. Однако минимум в день нужно ходить в туалет дважды, чтобы не нарушить процесс передачи сигналов в мозг.

Специалист также добавила, что в норме между походами в туалет в течение дня должно проходить три-четыре часа.

Такое воздержание от частого мочеиспускания объясняется тем, что мозг начинает всё чаще подавать сигналы, если вы сходили до того момента, как мочевой пузырь оказался наполненным.

Органы здравоохранения, кроме того, предупреждают об опасности походов в туалет по ночам. Это может привести, например, к увеличению на 50 процентов риска перелома при падении, к инфекциям мочевого пузыря, повторным инфекциям мочевыводящих путей, воспалению мочевого пузыря.

Считается, что в норме человек должен ходить в туалет шесть-восемь раз в сутки. Если он ходит чаще, то, вероятнее всего, пьёт много кофе или других напитков с кофеином, который действует как мочегонное средство, или страдает диабетом.