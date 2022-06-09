Врач рассказала, кому опасно загорать

Врач-дерматолог Инна Петросова рассказала россиянам, кому опасно принимать солнечные ванны.
В беседе с журналистами медик предупредила россиян, что в период повышенной солнечной активности некоторым людям следует проявить бдительность. Как отметила эксперт, обладателям кожи и волос светлых оттенков, а также людям с голубыми глазами следует избегать долгого нахождения под солнцем. Петросова объяснила, что они "не загорают, они сгорают", передает издание "Москва 24".
– Это чревато в будущем фотостарением и возникновением злокачественных образований на коже, – цитирует СМИ врача.
Также дерматолог заметила, что воздействие солнца может быть опасным для людей с большим количеством родинок на теле.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что российский дерматолог Натэла Гришина перечислила болезни людей с рыжими волосами.