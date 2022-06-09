Врач рассказала, кому опасно загорать

В беседе с журналистами медик предупредила россиян, что в период повышенной солнечной активности некоторым людям следует проявить бдительность. Как отметила эксперт, обладателям кожи и волос светлых оттенков, а также людям с голубыми глазами следует избегать долгого нахождения под солнцем. Петросова объяснила, что они "не загорают, они сгорают", передает издание "Москва 24".