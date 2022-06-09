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1 час назад

Врач раскрыл секреты спасения от жары

Lenta.ru

Врач-терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Дмитрий Окунев, рассказал, как хорошо чувствовать себя даже в разгар летнего зноя. Секреты спасения от жары без вреда для здоровья он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Врач раскрыл секреты спасения от жары
Фото: UnsplasUnsplas

Окунев отметил, что в летние месяцы люди часто получают тепловые удары и обострения болезней сердечно-сосудистой системы.

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«Как это ни странно, от жары эффективно спасет… теплый душ. Холодная вода закроет приток крови к коже, создав так называемую тепловую ловушку, — отметил врач. — Также белая свободная одежда и головной убор создадут наиболее комфортную среду для тела в жару».

По словам терапевта, в обычных климатических условиях человеку нужно выпивать примерно полтора-два литра воды, но в жаркую погоду это количество следует увеличить на пол-литра. Однако людям со слабой сердечно-сосудистой системой или с заболеваниями почек и сосудов больше двух литров жидкости в сутки выпивать нежелательно, предупредил он.

При этом Окунев советует отказаться в жару от слишком холодных напитков, которые могут способствовать усилению кровообращения на поверхности тела, следовательно, повышенному потоотделению. Не следует увлекаться и сладкими напитками, не утоляющими, а вызывающими жажду, подчеркнул врач.

«Нужно постараться скорректировать свой режим питания, отказаться от жирных и жареных продуктов. Отдавать предпочтение овощам с оливковым маслом (салаты) и фруктам. Подойдет средиземноморская диета», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Эксперт рассказал, что часто люди ставят вентилятор посреди комнаты или офиса, создавая прохладный микроклимат.

«И это будет ошибкой, — заявляет он. — Лучше разместить вентилятор у открытого окна. Следите, чтобы поток воздуха был направлен на лицо».

«Если же тепловой удар уже случился, необходимо перейти в тень, медленно выпить большое количество воды», — подытожил Окунев.

Ранее терапевт Людмила Алексеева рассказала об опасности кондиционеров для здоровья. По ее словам, снижение температуры в помещении с помощью подобного оборудования угрожает здоровью пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также болеющих ревматоидным артритом и синуситом.

ЗОЖ,Дмитрий Окунев,Людмила Алексеева,
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