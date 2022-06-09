Как справиться с постоянной усталостью

Нутрициолог, член международной ассоциации спортивных наук ISSA, основатель образовательного центра «Академия нутрициологии» Станислав Шереметьев в беседе с «Лентой.ру» подсказал семь способов справиться с постоянной усталостью. По его словам, причина такого состояния может крыться в дефиците витаминов и микроэлементов или в гормональных заболеваниях.

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Как помочь организму избавиться от усталости

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Врач объяснил, что существует несколько простых методов улучшить самочувствие, если его причины не связаны с серьезным заболеванием: например, травяной чай, овощи и спорт могут существенно улучшить ситуацию.

Нутрициолог советует есть больше свежих овощей, трав, ягод, а также умеренное количество фруктов, так как это ценные источники пищевых волокон, необходимых для здоровья кишечника и всего организма в целом. Шереметьев призывает добавить в меню натуральные источники йода (морская капуста, гималайская соль), селена (бразильский орех), железа (фермерские животные субпродукты, свежевыжатый сок граната).

Кроме того, по мнению специалиста, почувствовать себя лучше помогут успокаивающие чаи с травами: липа, мелисса, ромашка, мята, а чтобы усилить эффект можно добавить в напиток несколько капель настойки из корня валерианы. При этом врач настоятельно рекомендует не пить кофе и крепкий чай после 16:00.

Заряд бодрости, считает Шереметьев, придаст физическая активность и спортивные тренировки в течении дня, а затем успокаивающие занятия перед сном: спа, горячие ванны, медитация, чтение книги или беседа с близкими.

Нутрициолог напомнил: чтобы дать возможность организму отдохнуть и набраться сил, необходимо создать условия для полноценного сна. Для этого, по его словам, надо ложиться спать не позднее 22:00-22:30, отказаться от использования гаджетов за час до сна, ужинать не позднее, чем за 2-3 часа до сна, проветривать помещение перед сном и отдыхать в полной темноте.

Медицинские причины усталости

По мнению эксперта, существует несколько заболеваний, которые часто маскируются под регулярный недосып, однако требуют особого внимания и лечения.

Во-первых, специалист советует обратить внимание на уровень гормонов щитовидной железы или тиреоидных гормонов. Они синтезируются на основе йода и аминокислоты тирозина, а помощниками в синтезе являются селен, цинк, железо, медь. Дефицит любого из этих нутриентов, по словам нутрициолога, может вызвать гипотиреоз — недостаточность гормонов щитовидной железы, из-за чего человек будет постоянно чувствовать себя разбитым.

Второй причиной, по мнению врача, может оказаться дефицит гемоглобина в организме. Необходимый клеткам кислород переносится с помощью специального белка — гемоглобина, в синтезе которого, помимо железа, принимают участие витамины В9 и В12, а также медь. Дефицит этих микронутриентов приводит к снижению синтеза гемоглобина и, следовательно, анемии. Этот недуг вызывает высокую утомляемость, эпизоды головокружения, физическую слабость, снижение иммунитета и прочие негативные последствия, уточняет Шереметьев.

Врач напомнил, что при дефиците витаминов группы В (В1, В2, В3, В5), витамина D и магния, человек также будет страдать от повышенной утомляемости и нервозности.

Чек-лист при постоянной усталости

Шереметьев призвал регулярно посещать врача и не затягивать с внеплановым визитом к специалисту, если с организмом что-то не так.

По словам эксперта, для уточнения диагноза понадобится клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ; ферритин; ультрачувствительный С-реактивный белок; 25-OH-витамин D; ТТГ; Т4 свободный; сывороточный магний; водорастворимые витамины в сыворотке крови. Он добавил, что трактовать результаты исследований и назначать лечение может только специалист с высшим медицинским образованием.