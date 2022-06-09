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3 часа назад

Врачи рассказали, что будет с организмом, если отказаться от сыра

Primpress

Врач-нутрициолог Акуа Вулбрайт заявила, что отказ от сыра может благотворно повлиять на организм, сообщает PRIMPRESS.

Врачи рассказали, что будет, если отказаться от сыра
Фото: Pexels.comPexels.com

По ее словам, из-за содержащихся в продукте жиров и натрия следует исключить этот продукт из рациона.

«Можно покупать сыры с более выраженным вкусом и добавлять в блюдо меньшее количество продукта. Также можно заменить сыр из цельного молока его вариациями с уменьшенным количеством жиров. Если вы хотите сократить поступление натрия в организм, избегайте твердых сортов и сыра фета», – рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что в случае отказа от сыра можно почувствовать положительный эффект сразу в нескольких аспектах вашего здоровья. Например, это может благотворно повлиять на состояние кожи.

«Употребление сыра в меньших количествах может улучшить тон кожи, так как этот продукт увеличивает выработку кожного сала, которое закупоривает поры и вызывает прыщи», – рассказала врач Майя Беллингер в беседе с порталом Eat This, Not That.

Кроме того, отказ от сыра поможет избавиться от головных болей и мигреней, которые вызывает содержащийся в продукте тирамин, а также поможет сбросить лишний вес.

Также отказ от молочной продукции может уменьшить риск развития раковых заболеваний, которые вызывает попадание в организм казеина. С прекращением употребления этого продукта улучшится пищеварение, уменьшится вероятность воспалений внутренних органов и негативное влияние на окружающую среду.

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