Ученые доказали положительное влияние кофе на долголетие

Зарубежные специалисты провели исследование о влиянии кофе на долголетие, в котором приняли участие 171 тысяча человек. Часть испытуемых регулярно употребляла данный напиток без сахара, в то время как вторая часть – вообще отказалась от кофе. В результате китайские ученые выяснили, что у первой группы шансы летального исхода снижаются на 16-20% в сравнении со второй, передает издание Inforeactor.ru со ссылкой на зарубежный портал Eat This, Not That.