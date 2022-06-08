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1 час назад

Китайские ученые доказали положительное влияние кофе на долголетие

Vse42.ru

Исследователи университета в Гуанчжоу выяснили, что утренняя чашка кофе может стать ключом к увеличению продолжительности жизни, если не использовать подсластители.

Ученые доказали положительное влияние кофе на долголетие
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Зарубежные специалисты провели исследование о влиянии кофе на долголетие, в котором приняли участие 171 тысяча человек. Часть испытуемых регулярно употребляла данный напиток без сахара, в то время как вторая часть – вообще отказалась от кофе. В результате китайские ученые выяснили, что у первой группы шансы летального исхода снижаются на 16-20% в сравнении со второй, передает издание Inforeactor.ru со ссылкой на зарубежный портал Eat This, Not That.

Как рассказала СМИ диетолог Дана Эллис Ханнс, в черном кофе содержатся полифенолы и антиоксиданты, однако отсутствуют воспалительные соединения, содержащиеся в сахаре и в других добавках к напитку, например в сливках.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что врач Малышева рассказала россиянам о трех продуктах долголетия.

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