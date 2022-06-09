Как пережить самые жаркие дни

Воздух в Москве 9 июня прогреется до 28 градусов, что сделает этот день самым жарким с начала года. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Вечерней Москве», как обезопасить себя в летний зной.

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По ее словам, в такую погоду растет риск наступления гипертонического криза. Врач заявила, что нужно максимально ограничить физические нагрузки и прятаться от солнца.

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— В ближайшие два дня существуют большие риски получить солнечный ожог. Лучше остерегаться солнца. Также избегайте больших нагрузок, чтобы не было сосудистых реакций. В такую жару растет риск спазма сосудов, повышения давления у гипертоников. Это очень коварная погода, — сказала она.

Терапевт посоветовала носить легкую не облегающую одежду, которая не будет сковывать движения. Более того, важно защитить себя головным убором.

— Я рекомендую обязательно надевать шляпу побольше. Защита от солнца должна быть всегда. В дневное время, когда солнце находится максимально высоко, лучше вообще не выходить на улицу. Большую часть времени проводите в помещениях или в теньке, — рассказала эксперт.

Специалист подчеркнула, что нужно внимательно отнестись к водному балансу в организме. Лучше отказаться от холодных напитков в пользу теплого чая или воды.

— Я рекомендую пить теплую воду и чай. Например, на юге любят надеть шапку, халат и пить горячий чай. Он спасает от обезвоживания. Также можно употреблять жидкость комнатной температуры, примерно 20 градусов, а не холодную. Ледяные напитки, такие как квас, пиво или газировка из холодильника, создают большие контрасты. У людей сразу начинает болеть горло. Отмечу, что не просто один или два человека, а почти все жалуются на першение после бутылочки ледяной газировки, — заявила собеседница «ВМ».

Лапа подытожила, что питание должно быть легким и ограниченным. Большое количество пищи может привести к перегрузке организма.

— В такую погоду питайтесь легко — желательно простой окрошкой. Также лучше, чтобы завтрак, обед и ужин состояли из одной еды, а не из десяти разных блюд. Я не рекомендую есть первое, второе и компот, ограничьтесь легким овощным супом или салатом. Не перегружайте свой организм — это самое главное, — сказала она.