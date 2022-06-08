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5 минут назад

Кому опасно использовать кондиционер

Вечерняя Москва

Спасающий от жары кондиционер может быть опасен для здоровья некоторых людей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-терапевт Людмила Алексеева.

Кому опасно использовать кондиционер
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам медика, использование оборудования для охлаждения воздуха угрожает состоянию пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ревматоидным артритом и синуситами. Также она добавила, что кондиционеры могут усложнить жизнь людям с аллергическим ринитом и астмой, так как длительная циркуляция воздуха увеличивает концентрацию аллергенов в помещении.

Указанные заболевания могут обостриться в том числе из-за проникновения в помещение холодного воздуха, отметила эксперт. Оптимальной температурой врач назвала показатели от 23 до 26 градусов тепла. Она уточнила, что разница между температурой дома и на улице не должна превышать восьми градусов.

Терапевт порекомендовала людям с аллергией и астмой использовать устройства с опцией увлажнения, чтобы избежать обострения заболеваний.

К тому же частое использование кондиционеров сушит кожу, что провоцирует дерматологические проблемы и обострение кожных заболеваний, констатировала Алексеева.

ЗОЖ,Людмила Алексеева,
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