В каких случаях кофе становится ядом для организма

Несмотря на то, что употребление кофе имеет ряд весомых преимуществ — может снизить риск хронических заболеваний, повысить эффективность тренировок и помочь похудеть, кофе может нанести организму серьезный вред. Об этом читайте в материале "Рамблера".

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Какой предел

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Специалисты считают, что переносимость кофеина у всех разная, поэтому стоит внимательно следить за реакцией своего организма на кофе.

Нутрициолог Кайли Иванир, эксперт проекта Within Nutrition , советует взрослым ограничить потребление кофеина примерно до 400 мг в день..

Иванир добавляет, что некоторым группам людей, например, людям с гипертонией (высоким кровяным давлением), а также беременным или кормящим женщинам, следует подумать об ограничении потребления кофеина.

Кофе также может содержать сахар, о котором люди не задумываются. Поэтому важно учитывать, добавляете ли вы сахар, сливки и сиропы.

Основываясь на том факте, что употребление слишком большого количества кофе может быть опасным , мы хотели спросить у диетологов: каковы основные признаки того, что вам следует прекратить пить кофе? Читайте дальше о семи, которые они нам рассказали, и о том, как правильно питаться, не пропустите Привычки в еде, чтобы сбросить брюшной жир с возрастом, говорят диетологи .

Кому нельзя

Первой категорией людей, которым эксперты не рекомендуют пить кофе, стали люди с гипертонией.

"Одно исследование показало, что у мужчин, пьющих большое количество кофе, сильнее повышается связанное с возрастом кровяное давление...

Другие научные исследования показали, что у людей, которые медленно переваривают кофе, этот напиток вызывает увеличение кровяного давления", — говорит врач-диетолог и исследователь Сэнди Юнан Брикхо.

Диетолог и учредитель сайта Louloudi Nutrition Анна-Мария Лулудис объясняет гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь/кислотная отрыжка может стать противопоказанием к употреблению кофе.

"Кофеин может спровоцировать симптомы кислотной отрыжки, потому что он расслабляет нижний пищеводный сфинктер, и желудочный сок попадает в пищевод. Употребление кофе, чая и содовой (все это — кофеиносодержащие напитки) повышает риск возникновения симптомов гастроэзофагеальнорефлюксной болезни...

Американская гастроэнтерологическая ассоциация советует для устранения признаков такой болезни исключить из рациона кофеиносодержащие напитки", — объясняет диетолог.

Тем у кого бессонница, кофе также не рекомендуется.

"Из-за высокого содержания кофеина употребление кофе за шесть и менее часов до сна оказывает на него негативное воздействие и вызывает бессонницу", — пишет врач.

Если вы не можете полностью отказаться от своей привычки пить кофе, она предлагает употреблять его только по утрам и сократить порции.

Людям с тревожным расстройством кофе также не рекомендуется: