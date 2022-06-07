Как распознать дефицит витамина Д без анализа

Безусловно, о дефиците витамина Д может говорить ряд симптомов, среди которых: частые острые респираторные вирусные инфекции и общее падение иммунитета, излишняя боль в костях и мышцах, так называемая ломота, особенно после спортивных тренировок, долгое заживление ран и гематом, обильное потоотделение. Стоит насторожиться, если вы постоянно испытываете упадок сил и недостаток энергии, имеете сложности с концентрацией и памятью, чувствуете апатию и эмоциональную нестабильность без внешних на то причин. Нередко, у лиц с низким количеством витамина Д могут быть также проблемы со сном и засыпанием.
Стоит обратить внимание на необходимость придерживаться принципов здорового образа жизни и, в частности, сбалансированного питания. Дефицита проще избежать, соблюдая простейшие правила: на регулярной основе включать в рацион жирные сорта рыбы, печень, как рыб, так и говяжью, индюшачью, яичный желток, кисломолочные продукты: сыр и творог, лесные грибы - лисички. Побольше гулять на свежем воздухе, особенно в летнюю солнечную погоду.
С особой настороженностью к показателям данного витамина следует отнестись людям, находящимся в группе риска: лицам с избыточным весом, заболеваниями почек, вегетарианцам, беременным и кормящим женщины.