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36 минут назад

Как распознать дефицит витамина Д без анализа

Мира Маркина
Губкина Елена Евгеньевнаэксперт

Безусловно, о дефиците витамина Д может говорить ряд симптомов, среди которых: частые острые респираторные вирусные инфекции и общее падение иммунитета, излишняя боль в костях и мышцах, так называемая ломота, особенно после спортивных тренировок, долгое заживление ран и гематом, обильное потоотделение. Стоит насторожиться, если вы постоянно испытываете упадок сил и недостаток энергии, имеете сложности с концентрацией и памятью, чувствуете апатию и эмоциональную нестабильность без внешних на то причин. Нередко, у лиц с низким количеством витамина Д могут быть также проблемы со сном и засыпанием.

Как распознать дефицит витамина Д без анализа
Фото: pexels.compexels.com
Тем не менее, я настоятельно не рекомендую заниматься самолечением и дожидаться проявления серьезных проблем со здоровьем. Дело в том, что витамин Д принимает участие в ряде жизненно-важных метаболических процессов организма. Фактически, он включает в себя целый спектр биологически активных веществ, с которыми связана, в том числе, всасываемость фосфора и кальция – имеющих особое значение для поддержания здоровья костей. Нередко, дефицит витамина Д приводит к нарушению обмена кальция, его «вымыванию» из костной ткани, а также его попаданию в кровоток. Данный процесс может привести к остеопорозу. Да и в целом, в моей практике нередко бывали случаи, когда люди, поступившие на прием с переломами, говорили о том, что травма не носила, на первый взгляд, сложного характера. Тем не менее, хрупкость костей, как позже выяснялось благодаря анализу крови, была вызвана именно дефицитом этого витамина. Кроме того, согласно исследованиям, дефицит витамина Д существенно повышает риск развития сахарного диабета, псориаза, артериальной гипертонии, бронхолегочных и аутоимунных воспалительных заболеваний.
Губкина Елена Евгеньевна
Губкина Елена ЕвгеньевнаЗаведующая эндокринологическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)
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Стоит обратить внимание на необходимость придерживаться принципов здорового образа жизни и, в частности, сбалансированного питания. Дефицита проще избежать, соблюдая простейшие правила: на регулярной основе включать в рацион жирные сорта рыбы, печень, как рыб, так и говяжью, индюшачью, яичный желток, кисломолочные продукты: сыр и творог, лесные грибы - лисички. Побольше гулять на свежем воздухе, особенно в летнюю солнечную погоду.

И, не стоит забывать, что аптечные медикаменты, содержащие витамин Д, являются серьезными препаратами, и дозировку и порядок приема, равно как и их отмену, должен определять исключительно лечащий врач на основании результатов лабораторных анализов крови. Следует знать и о том, что переизбыток этого витамина тоже опасен.
Губкина Елена Евгеньевна
Губкина Елена ЕвгеньевнаЗаведующая эндокринологическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

С особой настороженностью к показателям данного витамина следует отнестись людям, находящимся в группе риска: лицам с избыточным весом, заболеваниями почек, вегетарианцам, беременным и кормящим женщины.

ЗОЖ,МИД России,
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