Как распознать дефицит витамина Д без анализа

Тем не менее, я настоятельно не рекомендую заниматься самолечением и дожидаться проявления серьезных проблем со здоровьем. Дело в том, что витамин Д принимает участие в ряде жизненно-важных метаболических процессов организма. Фактически, он включает в себя целый спектр биологически активных веществ, с которыми связана, в том числе, всасываемость фосфора и кальция – имеющих особое значение для поддержания здоровья костей. Нередко, дефицит витамина Д приводит к нарушению обмена кальция, его «вымыванию» из костной ткани, а также его попаданию в кровоток. Данный процесс может привести к остеопорозу. Да и в целом, в моей практике нередко бывали случаи, когда люди, поступившие на прием с переломами, говорили о том, что травма не носила, на первый взгляд, сложного характера. Тем не менее, хрупкость костей, как позже выяснялось благодаря анализу крови, была вызвана именно дефицитом этого витамина. Кроме того, согласно исследованиям, дефицит витамина Д существенно повышает риск развития сахарного диабета, псориаза, артериальной гипертонии, бронхолегочных и аутоимунных воспалительных заболеваний.



Губкина Елена Евгеньевна Заведующая эндокринологическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)