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37 минут назад

Офтальмолог предупредил об опасности кондиционеров для глаз

Волгоградская правда

По словам доктора Ли Цзунгоу из Первой дочерней больницы Даляньского медицинского университета, сплит-системы могут навредить здоровью.

Офтальмолог предупредил об опасности кондиционеров для глаз
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Привычка спать и долго находиться под кондиционером может вызвать инсульт глаз, передает NVL. Доктор Ли Цзунгоу отмечает, что инсульт глаз, или окклюзия сосудов сетчатки, похож на инсульт головного мозга.

Если проблема связана с артерией, то это приводит к тяжелому заболеванию глазного дна, ухудшает зрение и вызывает необратимое повреждение зрительных клеток за короткое время. Когда повреждения возникают из-за вен сетчатки, это может не просто ухудшить зрение, но и привести к слепоте.

Доктор объяснил причины негативного влияния кондиционера. Дело в том, что он создает низкую температуру. Разница между внутренним и наружным воздухом приводит к сужению сосудов, из-за чего может случиться инсульт, инфаркт миокарда или поражение глазного дна.

По словам эксперта, инсульт глаз может также произойти из-за гипертонии, дислипидемии, курения и пожилого возраста.

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