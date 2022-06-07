Сахар в крови может показаться чем-то совершенно безобидным, но он исключительно важен для функционирования организма. А посему, когда он выходит за пределы нормы, могут возникнуть серьезные проблемы, об этом пишет издание Eat This, Not That. (ИноСМИ).
Существует несколько признаков того, что сахар вышел из-под контроля и может угрожать организму серьезными проблемами.
Одним из таких я является частое мочеиспускание. Чтобы урегулировать сахар в крови, организм усиленно старается вывести лишнюю глюкозу с мочой, поэтмоу у человека поялвялются частые позывы в туалет. Соответственно появляется следующий важный признак – это жажда, связанная с обезвоживанием организма в связи с частым мочеиспусканием.
В связке с частым мочеиспусканием и жаждой идет и усталость, так как глюкоза дает организму эенергию и связана с горомном инсулином. Нарушения обменных процессов ведут к потере энергии и соответственно усталости.
У людей с повышенным уровнем сахара в крови появляется частое чувство голода, хотя попытки его утолить все равно приводят к потере веса, так как не получая из пищи достаточного количества энергии, организм начинает сжигать излишки жировых запасов изнутри.
При повышенном сахаре может наблюдаться такое явление, как диабетическая ретинопатия. При излишнем сахаре хрусталик глаза способен распухнуть и изменить свою форму, приводят к двоению к глазах.