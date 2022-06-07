Сахар в крови может показаться чем-то совершенно безобидным, но он исключительно важен для функционирования организма. А посему, когда он выходит за пределы нормы, могут возникнуть серьезные проблемы, об этом пишет издание Eat This, Not That. (ИноСМИ).

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Существует несколько признаков того, что сахар вышел из-под контроля и может угрожать организму серьезными проблемами.

Одним из таких я является частое мочеиспускание. Чтобы урегулировать сахар в крови, организм усиленно старается вывести лишнюю глюкозу с мочой, поэтмоу у человека поялвялются частые позывы в туалет. Соответственно появляется следующий важный признак – это жажда, связанная с обезвоживанием организма в связи с частым мочеиспусканием.

В связке с частым мочеиспусканием и жаждой идет и усталость, так как глюкоза дает организму эенергию и связана с горомном инсулином. Нарушения обменных процессов ведут к потере энергии и соответственно усталости.

У людей с повышенным уровнем сахара в крови появляется частое чувство голода, хотя попытки его утолить все равно приводят к потере веса, так как не получая из пищи достаточного количества энергии, организм начинает сжигать излишки жировых запасов изнутри.