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17 минут назад

Онколог перечислила повышающие риск рака продукты

Вечерняя Москва

Результаты исследований говорят о связи некоторых видов онкологии с употреблением алкогольных напитков. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.

Онколог перечислила повышающие риск рака продукты
Фото: UnsplashUnsplash

Она отметила, что ни один отдельно взятый продукт не может предотвратить развитие злокачественной опухоли. Но нельзя сказать, что питание не влияет на риск возникновения рака.

Так, богатая быстро усваиваемыми углеводами и жирная пища часто приводит к ожирению, а связь онкологических заболеваний с ожирением установлена во многих исследованиях, предупредила врач.

— Красное мясо и переработанные мясные продукты также повышают риск развития опухоли кишки, в то время как богатая волокнами пища, молочные продукты и сыры уменьшают вероятность появления этого рака. Также четко установлена связь некоторых видов рака с употреблением алкоголя. Так что мы можем повлиять на наше здоровье, но комплексно, а не употребляя какой-нибудь чудодейственный продукт или даже таблетку, — сообщила Секачева в беседе с «Известиями».

Гранатовый сок во многих странах используют в качестве продукта для омоложения и укрепления здоровья. Врач-нефролог Ольга Бердникова рассказала, как свойства граната могут помочь не только повысить иммунитет, но и помочь при опасных заболеваниях.

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