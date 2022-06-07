Онколог перечислила повышающие риск рака продукты

Результаты исследований говорят о связи некоторых видов онкологии с употреблением алкогольных напитков. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.

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Она отметила, что ни один отдельно взятый продукт не может предотвратить развитие злокачественной опухоли. Но нельзя сказать, что питание не влияет на риск возникновения рака.

Так, богатая быстро усваиваемыми углеводами и жирная пища часто приводит к ожирению, а связь онкологических заболеваний с ожирением установлена во многих исследованиях, предупредила врач.

— Красное мясо и переработанные мясные продукты также повышают риск развития опухоли кишки, в то время как богатая волокнами пища, молочные продукты и сыры уменьшают вероятность появления этого рака. Также четко установлена связь некоторых видов рака с употреблением алкоголя. Так что мы можем повлиять на наше здоровье, но комплексно, а не употребляя какой-нибудь чудодейственный продукт или даже таблетку, — сообщила Секачева в беседе с «Известиями».