Врачи рассказали, как правильно собрать аптечку в отпуск

Начался сезон отпусков, и многие россияне уже считают дни, оставшиеся до летнего отдыха. Сборы в отпуск – это самые приятные летние хлопоты. Наряды, купальники, солнечные очки, средства для загара и другие приятные мелочи уже ждут, когда их упакуют в чемодан. О том, как правильно собрать аптечку в отпуск, в интервью корреспонденту Mir24.tv рассказали врачи.
Все зависит от того, насколько далеко от цивилизации вы окажетесь
«Первый вопрос, который нужно задать себе при формировании аптечки, звучит так: куда я еду и как далеко я буду находиться от места предоставления медицинской помощи? Конечно, аптечка, которую человек берет с собой, отправляясь в Санкт-Петербург, будет принципиальным образом отличаться от аптечки, которую человек возьмет с собой в поход по Алтаю, – говорит директор медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук Евгений Машковский. – Но в обоих случаях нужно обязательно взять с собой те лекарства, которые вы принимаете постоянно, которые вам прописал врач. Их нужно положить в аптечку в первую очередь».
А дальше, по словам врача, все зависит от того, в городской местности вы будете находиться или далеко от цивилизации. Отталкиваясь от этого, можно либо ограничиться минимальным набором средств, либо серьезно все продумать и взять с собой медикаменты на все случаи жизни. Формируя «городскую» аптечку, нужно отталкиваться от того, что может случиться с большей вероятностью.
«Размер аптечки для отпуска, безусловно, зависит от количества дней, которые вы планируете путешествовать, – говорит главный врач ГКБ им. Виноградова, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Ольга Шарапова. – Если вы едете отдыхать на неделю и более, да еще и на природу, то препараты нужно брать на все случаи жизни».
Помимо набора необходимых лекарств, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы важно иметь в путешествии компактный тонометр, а больным сахарным диабетом нельзя отправляться в поездку без глюкометра.
«Прежде, чем положить медикаменты в дорожную аптечку, нужно обязательно проверить их срок годности, – говорит главный врач ГКБ им. Виноградова. – Также стоит подумать о таблетках, которые отпускаются по рецепту. Если вы отправляетесь в путешествие за пределы страны или будете находиться вдалеке от аптек, препараты нужно купить заранее».
Совсем особая история, если вы отправляетесь в путешествие с младенцем.
«Появление нового члена семьи – не повод отказываться от привычных радостей. Путешествие с младенцем вполне может быть легким и приятным, когда родители спокойны, уверены в себе, знакомы с нормами сна и бодрствования малыша, соблюдают режим кормления и, конечно, имеют запас подгузников и средств первой помощи»,
– говорит официальный представитель бренда Colix педиатр Виталия Прима.
Наличие аптечки для малыша гарантирует, что отдых пройдет спокойно, безопасно и запомнится положительными эмоциями.
Если вы понимаете, что не можете справиться с недомоганием или болью самостоятельно, необходимо обратиться к специалисту, который подберет подходящее лечение. Сейчас медицинская помощь доступна практически в каждом уголке нашей страны. Поэтому если вы или ребенок заболели, то лучше обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, предупреждают специалисты.