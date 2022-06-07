Врачи рассказали, как правильно собрать аптечку в отпуск

Начался сезон отпусков, и многие россияне уже считают дни, оставшиеся до летнего отдыха. Сборы в отпуск – это самые приятные летние хлопоты. Наряды, купальники, солнечные очки, средства для загара и другие приятные мелочи уже ждут, когда их упакуют в чемодан. О том, как правильно собрать аптечку в отпуск, в интервью корреспонденту Mir24.tv рассказали врачи.

Фото: Мир24 Мир24

Все зависит от того, насколько далеко от цивилизации вы окажетесь

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«Первый вопрос, который нужно задать себе при формировании аптечки, звучит так: куда я еду и как далеко я буду находиться от места предоставления медицинской помощи? Конечно, аптечка, которую человек берет с собой, отправляясь в Санкт-Петербург, будет принципиальным образом отличаться от аптечки, которую человек возьмет с собой в поход по Алтаю, – говорит директор медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук Евгений Машковский. – Но в обоих случаях нужно обязательно взять с собой те лекарства, которые вы принимаете постоянно, которые вам прописал врач. Их нужно положить в аптечку в первую очередь».

А дальше, по словам врача, все зависит от того, в городской местности вы будете находиться или далеко от цивилизации. Отталкиваясь от этого, можно либо ограничиться минимальным набором средств, либо серьезно все продумать и взять с собой медикаменты на все случаи жизни. Формируя «городскую» аптечку, нужно отталкиваться от того, что может случиться с большей вероятностью.

«Размер аптечки для отпуска, безусловно, зависит от количества дней, которые вы планируете путешествовать, – говорит главный врач ГКБ им. Виноградова, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Ольга Шарапова. – Если вы едете отдыхать на неделю и более, да еще и на природу, то препараты нужно брать на все случаи жизни».

Антигистаминные препараты – от аллергии любого происхождения. Обезболивающие препараты.

Жаропонижающие (и электронный градусник к ним).

Препараты от простуды, включая таблетки от кашля, капли в нос, средства от боли в горле.

Адсорбирующие препараты на случай отравления.

Противодиарейные препараты и препараты для улучшения пищеварения.

Антисептик и другие средства для обработки ссадин, порезов, ушибов.

Мази с диклофенаком и антибактериальные.

Перевязочные материалы (лейкопластырь, бинт).

Мази, избавляющие от зуда при укусе насекомых, а также антимоскитные препараты.

Средства от укачивания, если предстоит водная прогулка или дальняя дорога на автомобиле.

Солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF. Вот список медикаментов, которые рекомендуют взять с собой Ольга Шарапова и Евгений Машковский:

Помимо набора необходимых лекарств, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы важно иметь в путешествии компактный тонометр, а больным сахарным диабетом нельзя отправляться в поездку без глюкометра.

«Прежде, чем положить медикаменты в дорожную аптечку, нужно обязательно проверить их срок годности, – говорит главный врач ГКБ им. Виноградова. – Также стоит подумать о таблетках, которые отпускаются по рецепту. Если вы отправляетесь в путешествие за пределы страны или будете находиться вдалеке от аптек, препараты нужно купить заранее».

Что нужно взять в путешествие с младенцем?

Совсем особая история, если вы отправляетесь в путешествие с младенцем.

«Появление нового члена семьи – не повод отказываться от привычных радостей. Путешествие с младенцем вполне может быть легким и приятным, когда родители спокойны, уверены в себе, знакомы с нормами сна и бодрствования малыша, соблюдают режим кормления и, конечно, имеют запас подгузников и средств первой помощи»,

– говорит официальный представитель бренда Colix педиатр Виталия Прима.

Наличие аптечки для малыша гарантирует, что отдых пройдет спокойно, безопасно и запомнится положительными эмоциями.

Неспиртовой антисептик или антибактериальные салфетки для обработки рук, которые младенцы все время тянут в рот.

Средства от кишечной инфекции (на первом этапе понадобятся регидрон био или оралит).

Антиколиковый набор, если вы путешествуете с малышом в возрасте до шести месяцев.

В него входят стерильные одноразовые газоотводные трубочки с пакетиком к ним.

Мази от потницы (бепантен, цинковая), от ожогов (псило-бальзам), при ушибах и гематомах (гепариновая).

Набор на случай травм (перекись водорода, зеленка в карандаше, бактерицидный лейкопластырь).

Бывает, что подъем температуры у ребенка случается внезапно. Поэтому электронный градусник, жаропонижающее и болеутоляющее средство (парацетамол, ибупрофен) в путешествие с младенцем нужно взять обязательно.

Антигистаминные средства на случай укуса насекомых или других аллергических реакций (фенистил, зиртек). Вот что, по словам эксперта, необходимо взять в путешествие с младенцем: