Названы четыре простых правила быстрого засыпания

Врач и телеведущий Майкл Мосли назвал четыре простых правила, которые помогут быстрому засыпанию. В беседе с ведущими подкаста BBC Newscast он отметил, что большинство людей пренебрегают советом спать не менее семи-восьми часов в сутки.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Первое правило, которое назвал Мосли, — спать только в темноте. Специалист рекомендовал повесить плотные шторы на окна спальни и при необходимости надевать маску для сна, потому что гормоны, которые вызывают сонливость, вырабатываются только в темноте.

«Ранний рассвет — то, что вас будит, поэтому в июне мы спим меньше всего. Примерно на 25 минут меньше, чем зимой. И происходит это в первую очередь из-за воздействия света», — пояснил врач.

Второй совет — завести четкий распорядок дня и соблюдать его. По словам Мосли, засыпать и просыпаться необходимо в одно и то же время.

Еще одно правило, которого стоит придерживаться всем, кому трудно заснуть, — правило 15 минут. Врач пояснил:

«Если вы не заснули через 15 минут после того, как легли в кровать, встаньте и займитесь чем-нибудь скучным, пока не почувствуете сонливость, и только после этого возвращайтесь в постель».