Врач предупредила о риске облысения из-за нехватки витаминов

Оксана Гизингер, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук назвала облысение, сухость кожи и другие недуги симптомом дефицита витаминов и микроэлементов. Ее слова приводит издание «Известия».

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По словам эксперта, острая нехватка витаминов может привести к проблемам с кожей и волосами, головным болям, ухудшению самочувствия и слабости. Лидером в рейтинге дефицитных полезных веществ у россиян стал «солнечный» витамин D. Его недостаток в организме может нарушить усвоение кальция и фосфора, что в свою очередь приведет к серьезным заболеваниям костной ткани, сбоям в работе мозга и иммунной системы, напугала врач.

Следующим витамином, которого очень не хватает россиянам, Гизингер назвала рибофлавин, или B2. Его дефицит приводит к проблемам с ЖКТ, заболеваниям печени, нарушениям в развитии и росте костей.

Согласно мнению врача, пиридоксин (В6) замыкает список самых дефицитных витаминов. Нехватка этого микронутриента приводит к нарушениям в преобразовании сложных углеводов в глюкозу, в метаболизме жиров и белков, а также к сбоям функционирования центральной и периферической нервной системы.

Среди самых дефицитных микроэлементов, по мнению эксперта, можно выделить медь, кальций и железо. Нехватка меди может спровоцировать нарушения функции нервной системы и остеопороз, дефицит кальция — слабость, утомляемость, онемение и непроизвольные сокращения в мышцах. Что касается железа, то его недостаток является основной причиной малокровия — анемии. Это, в свою очередь, может спровоцировать неблагоприятное развитие беременности, нарушения физического и когнитивного развития, повышение риска заболеваемости детей, а также снижение трудоспособности взрослых, объяснила Гизингер.