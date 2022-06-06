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1 час назад

Стоматолог рассказал о пользе жевательной резинки

Вечерняя Москва

Жевательную резинку нужно использовать после каждого приема пищи. Об этом рассказал эксперт Роскачества, стоматолог Андрей Жук, отметив полезные свойства этого изделия.

Стоматолог рассказал о пользе жевательной резинки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, благодаря "липкости" жвачка собирает бактерии и остатки пищи в полости рта. Кроме того, она стимулирует слюноотделение, благодаря чему угнетается жизнедеятельность бактерий. Однако для этого необходимо использовать резинку, которая не содержит сахара.

Гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко, в свою очередь, объяснил, что произойдет, если проглотить жвачку. Врач отметил, что от разового такого случая ничего страшного не случится.

"Если случайно проглотили жвачку, паниковать не стоит — один маленький липкий комочек вреда не принесет, тем более, что под действием желудочного сока жвачка быстро потеряет всю свою липкость. Но если у вас есть неприятная привычка глотать резинку постоянно, то можете спровоцировать кишечную непроходимость",

— приводит его слова KP.RU.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде магазинного кваса. По ее словам, слишком частое употребление напитка может привести к диабету и преждевременному старению, так как в нем содержится большое количество сахара.

ЗОЖ,Елена Соломатина,Дмитрий Карпенко,
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