Стоматолог рассказал о пользе жевательной резинки

Жевательную резинку нужно использовать после каждого приема пищи. Об этом рассказал эксперт Роскачества, стоматолог Андрей Жук, отметив полезные свойства этого изделия.

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По его словам, благодаря "липкости" жвачка собирает бактерии и остатки пищи в полости рта. Кроме того, она стимулирует слюноотделение, благодаря чему угнетается жизнедеятельность бактерий. Однако для этого необходимо использовать резинку, которая не содержит сахара.

Гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко, в свою очередь, объяснил, что произойдет, если проглотить жвачку. Врач отметил, что от разового такого случая ничего страшного не случится.

"Если случайно проглотили жвачку, паниковать не стоит — один маленький липкий комочек вреда не принесет, тем более, что под действием желудочного сока жвачка быстро потеряет всю свою липкость. Но если у вас есть неприятная привычка глотать резинку постоянно, то можете спровоцировать кишечную непроходимость",

— приводит его слова KP.RU.