Как правильно рассчитать ежедневную норму воды

Человеку нужно ежедневно выпивать около 30 миллилитров воды на один килограмм веса. Об этом рассказал врач высшей категории Сергей Длин.
"Во-первых, потому что всего лишь 30 процентов от суточной нормы уже будет ускорять клеточный метаболизм, то есть обновление клеток уже через 40 минут. И это для организма и в целом для здоровья очень полезно",
— объяснил он.
Выпивать не менее двух литров воды необходимо людям, занимающимся спортом, отметил специалист. По его словам, во время тренировок организм теряет большое количество жидкости, а обезвоженные клетки не могут вырабатывать нужное количество энергии. Как следствие люди, не соблюдающие питьевой режим, теряют выносливость.
Медик уточнил, что при достаточном количестве воды в рационе у человека улучшается жировой обмен, и он будет легче сбрасывать вес.
Также вода снижает потребность человека в других напитках, таких как кофе, чай и газировки, что приведет к снижению суточной калорийности.
"Тем самым вода способствует тому, что человек улучшает свое питание. Поэтому воду пить полезно",
— цитирует Длина Пятый канал.
До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что для утоления жажды лучше подойдет столовая вода.