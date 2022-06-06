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2 часа назад

Врач объяснил, как правильно рассчитать ежедневную норму воды

Вечерняя Москва

Человеку нужно ежедневно выпивать около 30 миллилитров воды на один килограмм веса. Об этом рассказал врач высшей категории Сергей Длин.

Как правильно рассчитать ежедневную норму воды
Фото: UnsplashUnsplash

"Во-первых, потому что всего лишь 30 процентов от суточной нормы уже будет ускорять клеточный метаболизм, то есть обновление клеток уже через 40 минут. И это для организма и в целом для здоровья очень полезно",

— объяснил он.

Выпивать не менее двух литров воды необходимо людям, занимающимся спортом, отметил специалист. По его словам, во время тренировок организм теряет большое количество жидкости, а обезвоженные клетки не могут вырабатывать нужное количество энергии. Как следствие люди, не соблюдающие питьевой режим, теряют выносливость.

Медик уточнил, что при достаточном количестве воды в рационе у человека улучшается жировой обмен, и он будет легче сбрасывать вес.

Также вода снижает потребность человека в других напитках, таких как кофе, чай и газировки, что приведет к снижению суточной калорийности.

"Тем самым вода способствует тому, что человек улучшает свое питание. Поэтому воду пить полезно",

— цитирует Длина Пятый канал.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что для утоления жажды лучше подойдет столовая вода.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
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