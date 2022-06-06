Как правильно рассчитать ежедневную норму воды

Человеку нужно ежедневно выпивать около 30 миллилитров воды на один килограмм веса. Об этом рассказал врач высшей категории Сергей Длин.

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"Во-первых, потому что всего лишь 30 процентов от суточной нормы уже будет ускорять клеточный метаболизм, то есть обновление клеток уже через 40 минут. И это для организма и в целом для здоровья очень полезно",

— объяснил он.

Выпивать не менее двух литров воды необходимо людям, занимающимся спортом, отметил специалист. По его словам, во время тренировок организм теряет большое количество жидкости, а обезвоженные клетки не могут вырабатывать нужное количество энергии. Как следствие люди, не соблюдающие питьевой режим, теряют выносливость.

Медик уточнил, что при достаточном количестве воды в рационе у человека улучшается жировой обмен, и он будет легче сбрасывать вес.

Также вода снижает потребность человека в других напитках, таких как кофе, чай и газировки, что приведет к снижению суточной калорийности.

"Тем самым вода способствует тому, что человек улучшает свое питание. Поэтому воду пить полезно",

— цитирует Длина Пятый канал.