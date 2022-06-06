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1 час назад

Как по стопам понять, что у вас повышен холестерин: шесть признаков

Ferra.ruиещё 1

Высокий уровень холестерина может в дальнейшем серьезно навредить здоровью. Поэтому необходимо обращать внимание на внешние симптомы этого состояния. Например, на состояние ваших стоп.

Как по стопам понять, что у вас повышен холестерин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вообще холестерин нужен нашему организму, чтобы создавать новые клетки. Однако если этого вещества накапливается слишком много, то оно оседает на стенках сосудов. Далее может возникнуть заболевание периферических артерий. Из-за этого сосуды закупориваются или сужаются.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что на повышенный холестерин могут указывать несколько признаков. Связаны эти признаки с ощущениями в ступнях.

Если у вас высокий уровень холестерина в организме, то вы можете замечать:

Ослабление пульса в стопе. Отсутствие пульсации в стопе. На ступнях и ногах появились язвы, которые не заживают. На ногах и ступнях есть незаживающие мозоли. Пальцы ног холодные. Пальцы ног онемели.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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