Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
2 часа назад

Что будет, если всегда спать в маске для сна

Мира Маркина
Бузунов Роман Вячеславовичэксперт

Многие воспринимают маску для сна как бесполезный аксессуар. Однако, даже если вы засыпаете при любых условиях или же у вас в спальне темные шторы, она благотворно влияет на качество сна. Подробнее - в материале "Рамблера".

Что будет, если всегда спать в маске для сна
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Дело в том, что свет мешает организму вырабатывать мелатонин - гормон сна. Если его уровень не достаточно высокий, сон не такой глубокий, нервная система и организм в целом хуже восстанавливаются, что влияет на самочувствие человека. По мнению сомнолога Романа Бузунова, маска для сна - подходящий вариант для тех, у кого нет блэкаут-штор, но не все могут приспособиться к аксессуару.

Маска для сна предназначена для того, чтобы, если вы не можете создать в спальне блэкаут или достаточно серьезное затемнение, исключить попадание света на сетчатку глаза. И в этом смысле маска может применяться для гигиены сна и полноценного сна. Вопрос только в том, что какие-то люди хорошо к маске привыкают, и она им не мешает. Другие, наоборот, не переносят ничего на лице, поэтому здесь очень субъективный подход: кому-то комфортно в маске, а кто-то не может их переносить, и в таком случае нужно приобретать блэкаут-шторы и ликвидировать попадание света таким образом. У людей, которые привыкают к маске, вырабатывается своеобразный ритуал или рефлекс, который способствует засыпанию.
Бузунов Роман Вячеславович
Бузунов Роман ВячеславовичСомнолог, терапевт, клинический психолог

В чем плюсы маски для сна:

  • не допускает свет, поэтому циклы сна не нарушаются;
  • снимает усталость с глаз, защищает их от сухости из-за горячего воздуха и пыли;
  • помогает при бессоннице;
  • облегчает приступы мигрени;
  • помогает скорректировать биологические ритмы, например, в других часовых поясах;
  • позволяет расслабиться и быстрее заснуть;
  • помогает спать в непривычной обстановке.
ЗОЖ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители