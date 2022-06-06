Что будет, если всегда спать в маске для сна

Многие воспринимают маску для сна как бесполезный аксессуар. Однако, даже если вы засыпаете при любых условиях или же у вас в спальне темные шторы, она благотворно влияет на качество сна. Подробнее - в материале "Рамблера".
Дело в том, что свет мешает организму вырабатывать мелатонин - гормон сна. Если его уровень не достаточно высокий, сон не такой глубокий, нервная система и организм в целом хуже восстанавливаются, что влияет на самочувствие человека. По мнению сомнолога Романа Бузунова, маска для сна - подходящий вариант для тех, у кого нет блэкаут-штор, но не все могут приспособиться к аксессуару.
В чем плюсы маски для сна: