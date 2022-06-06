Что будет, если всегда спать в маске для сна

Маска для сна предназначена для того, чтобы, если вы не можете создать в спальне блэкаут или достаточно серьезное затемнение, исключить попадание света на сетчатку глаза. И в этом смысле маска может применяться для гигиены сна и полноценного сна. Вопрос только в том, что какие-то люди хорошо к маске привыкают, и она им не мешает. Другие, наоборот, не переносят ничего на лице, поэтому здесь очень субъективный подход: кому-то комфортно в маске, а кто-то не может их переносить, и в таком случае нужно приобретать блэкаут-шторы и ликвидировать попадание света таким образом. У людей, которые привыкают к маске, вырабатывается своеобразный ритуал или рефлекс, который способствует засыпанию.

Бузунов Роман Вячеславович Сомнолог, терапевт, клинический психолог