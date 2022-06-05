Пять признаков, что вы пьёте слишком много пива

После окончания рабочего дня может быть так приятно открыть банку пива и насладиться его вкусом. Однако важно не переборщить.
Одна кружка пива действительно может помочь снять стресс. А вот выпить сразу несколько бутылок уже не так полезно для здоровья. Особенно негативно это влияет на организм, если вы пьёте такое количество пива регулярно. Существуют несколько признаков, указывающих, что вы употребляете слишком много этого напитка.
Вздутие живота и газы. Если вы ощущаете сильное вздутие и газообразование после большого количества пива, то это может говорить, что виноват в этом алкоголь. Если вы станете пить меньше спиртного, то избежите развития геморроя и язвы. Проблемы при походе в туалет. Употребление алкогольных напитков в больших количествах может привести к проблемам с желудком или просто вызвать дискомфорт при пищеварении. Помимо этого, пиво способно спровоцировать диарею, из-за него могут появиться неприятные ощущения в кишечнике. Поможет решить эти проблемы сокращение объёма выпитого и обращение к продуктам, богатым клетчаткой.
Тревога. Если вы замечаете, что стали переживать из-за происходящего больше, чем обычно, то это также может считаться знаком чрезмерного количества выпитого. Кроме того, тревога может появиться в период «детоксикации» (избавления организма от вредных веществ). Сонливость. При большом количестве спиртного выспаться будет проблематично. Исследование, проведённое Национальным институтом здравоохранения, показало, что организму требуется четыре-пять часов, чтобы уйти из организма. Из-за этого ваш сон может нарушиться. Лучше всего будет, если вы выпьете пиво в начале дня, а если вы хотите добиться стабильно хорошего сна, то употребляйте этот напиток лишь время от времени. Проблемы в постели. Если вы выпьете слишком много, то это может привести к проблемам с половым здоровьем. Согласно исследованиям, мужчины, употребляющие чрезмерное количество пива, могут столкнуться с эректильной дисфункцией. Кроме того, алкоголь способен остановить выработку половых гормонов и понизить либидо.