Что нельзя делать при застрявшей в горле косточке

Незнание анатомии тела человека и отсутствие медицинских навыков могут привести к опасным последствиям, если вы попытаетесь извлечь застрявшую в горле пищу, например рыбную кость, самостоятельно, сообщает «Газета.ру».

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«Не надо жевать хлебную корочку, пить много жидкости, полоскать горло и пытаться достать инородное тело самостоятельно»,

– говорит Артем Косов.

Хирург уточнил, что безопаснее всего будет извлечь рыбную кость в больнице под местным наркозом.