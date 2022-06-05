Что нельзя делать при застрявшей в горле косточке

Незнание анатомии тела человека и отсутствие медицинских навыков могут привести к опасным последствиям, если вы попытаетесь извлечь застрявшую в горле пищу, например рыбную кость, самостоятельно, сообщает «Газета.ру».
«Не надо жевать хлебную корочку, пить много жидкости, полоскать горло и пытаться достать инородное тело самостоятельно»,
– говорит Артем Косов.
Хирург уточнил, что безопаснее всего будет извлечь рыбную кость в больнице под местным наркозом.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, как можно обмануть комаров этим летом, чтобы не стать их пищей.