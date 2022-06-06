Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
2 часа назад

Врач объяснила, что делать при тепловом ударе

Ferra.ru

Врач-терапевт Анна Позднякова объяснила, что нужно делать при тепловом ударе.

Врач объяснила, что делать при тепловом ударе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Она предупредила, что при таком состоянии нельзя принимать жаропонижающие средства, они могут усугубить ситуацию и привести к осложнениям. Чтобы помочь человеку при тепловом ударе нужно обрызгать его прохладной водой, усадить возле вентилятора. Можно приложить холодный компресс на шею, подмышки и пах.

Кроме этого, для профилактики тепловых ударов существуют некоторые рекомендации. Следует носить лёгкую свободную одежду и головные уборы, стараться не находиться в горячем автомобиле, установить дома вентиляторы или кондиционеры.

«Старайтесь не быть слишком активными и делайте перерывы во время упражнений. Пейте достаточно жидкости, при этом рекомендуется дробный приём воды, содержащей соли натрия, калия, магния. Но не заставляйте себя пить очень много за короткое время. Это может быть вредно», — посоветовала терапевт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,Анна Позднякова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители