Врач объяснила, что делать при тепловом ударе

«Старайтесь не быть слишком активными и делайте перерывы во время упражнений. Пейте достаточно жидкости, при этом рекомендуется дробный приём воды, содержащей соли натрия, калия, магния. Но не заставляйте себя пить очень много за короткое время. Это может быть вредно», — посоветовала терапевт.