Что делать при тепловом ударе

По словам специалиста, на человека нужно побрызгать прохладной водой, посадить его рядом с вентилятором или переместить в тень. Также поможет холодный компресс, который следует приложить к шее или подмышкам.

Позднякова добавила, что лекарственные средства при тепловом ударе не помогут и даже могут усугубить ситуацию. Также во время жары лучше отказаться от употребления алкоголя и излишней активности на улице. Нужно пить больше воды и носить одежду из легких тканей.