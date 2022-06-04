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2 часа назад

Диетологи объяснили причины тяги к сладкому

Мир24иещё 2

Повышенная тяга к сладкому может быть следствием подсознательного желания испытать положительные эмоции «как в детстве». Такое мнение российского врача-диетолога Людмилы Денисенко опубликовала в субботу «Комсомольская правда».

Диетологи объяснили причины тяги к сладкому
Фото:  Shutterstock/FOTODOM Shutterstock/FOTODOM

По словам специалиста, «раздражая вкусовые рецепторы языка, реагирующие на сладкое, мы оживляем в памяти эти картинки беззаботного детства, хотим хотя бы на пару минут вернуться в те счастливые минуты».

Еще одной причиной тяги к сладкому эксперты называют эмоциональное переедание. В этом случае необходимо сперва исключить физиологические причины такого состояния, а именно – посетить различных врачей и сдать анализы, – а затем обратиться за помощью к психотерапевту.

Кроме того, по словам диетолога, люди зачастую употребляют в пищу десерты, просто чтобы притупить чувство голода. Также поедание сладостей в чрезмерном количестве может сигнализировать о сильном стрессе, нехватке магния и других болезнях.

В то же время часто и много едят быстрые углеводы (печенье и конфеты) пациенты с инсулинорезистентностью – нарушением метаболического ответа на инсулин. Эта патология может стать причиной возникновения сахарного диабета, опухолей, папиллом, полипов и миом, предупреждают врачи.

Ранее диетологи рассказали, стоит ли есть перед сном.

ЗОЖ,Людмила Денисенко,
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