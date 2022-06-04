Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
2 часа назад

Ортопед дал советы людям с сидячей работой

Lenta.ru

Нарушения осанки при сидячем образе жизни могут привести к ряду неприятных последствий. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-ортопед, кандидат медицинских наук Сергей Дедов. Он также перечислил правила длительного нахождения за компьютером.

Ортопед дал советы людям с сидячей работой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, нарушение осанки, в основном, приводит к болевому синдрому, а также межпозвонковым грыжам, остеохондрозу шейного или грудного отдела позвоночника, протрузии межпозвонковых дисков либо корешковому синдрому, при котором отекают корешки спинного мозга.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно ровно сидеть за столом, отметил он.

«Главный принцип школьной скамьи, чтобы сидели ровненько. Стул должен быть близко придвинут к столу, тогда нет возможности согнуть спину, раньше же и парты были такие при царе Горохе, со стулом объединенные — не отодвинешь»,

— поделился ортопед. Он также напомнил, что не стоит смотреть в ноутбук или планшет лежа.

Кроме того, важно совмещать периоды отдыха и работы, обратил внимание Дедов.

«Если вы долго сидите за компьютером, нужны периоды отдыха как физического, так и для того, чтобы снять напряжение на те же мышцы глаз»,

— сказал он.

Врач также посоветовал выполнять в течение дня гимнастику рук и шейного отдела позвоночника.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители