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1 час назад

Врач сообщил о вреде горячего алкоголя для организма

Вечерняя Москва

Действие горячего алкоголя оказывает стремительное и токсичное влияние на организм человека. Опьянение происходит практически незамедлительно. По проведенным исследованиям народов Дальнего Востока, которые употребляли горячий алкоголь в минимальных количествах, помутнение рассудка наступало сразу. Об этом рассказал психиатр-нарколог Евгений Брюн в беседе с РИА Новости.

Врач сообщил о вреде горячего алкоголя для организма
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Пили очень маленькими наперстками очень горячий алкоголь, он быстро всасывался, практически в ротовой полости, опьянение наступало бурно, как такой рауш-наркоз, если говорить в медицинских терминах, ударный наркоз,

— говорит Брюн.

Отмечается, что употребление теплого вина, температура которого составляет не выше 36 градусов, будет оказывать одинаковое влияние на организм человека, что и холодное. Правда пользы от увлечения подобными напитками ждать нет смысла. В их составе содержится этанол, который создает нагрузку для работы печени и сердечно-сосудистой системы.

Если отдавать предпочтение согревающим напиткам, то лучше остановить свой выбор на белом вине с лимоном. По мнению эксперта, напиток способствует утолению жажды.

ЗОЖ,Евгений Брюн,
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