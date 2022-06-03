Назван главный напиток от камней в почках

— Кислота связывается с кальцием и выводит его из почек. Пить такую воду нужно за 20-30 минут до приема пищи, причем употреблять эту жидкость не обязательно в течение всего дня — достаточно одного раза. Тем самым вы приготовите организм к приему пищи, повысите уровень соляной кислоты, и когда будете есть белок, вам будет значительно легче его переварить,