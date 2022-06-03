Ортопед рассказал, почему возникает боль в ногах при ходьбе

Боль в ногах может возникнуть по самым различным причинам. Например, из-за воспалительных заболеваний, связанных с инфекциями, болезнями кишечника, псориазом и ревматоидным артритом. Еще одна причина — затрудненный кровоток по артериям. На это укажут холодные и бледные нижние конечности. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач травматолог-ортопед Илья Володин назвал самые распространенные болезни, признаком которых может быть в ногах при ходьбе. Неприятные симптомы могут возникать из-за плоскостопия. Иногда эту боль можно сравнить с ощущением, будто наступил на камень. Она обычно облегчается, когда человек садится или ложится. При ходьбе босиком происходит ухудшение.

Лечение: упражнения для стоп, модификация физических нагрузок и подбор ортопедических стелек часто решают данную проблему. Хирургия может быть вариантом, если другие методы лечения не приносят облегчения.