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1 час назад

Ортопед рассказал, почему возникает боль в ногах при ходьбе

Letidor.ru

Боль в ногах может возникнуть по самым различным причинам. Например, из-за воспалительных заболеваний, связанных с инфекциями, болезнями кишечника, псориазом и ревматоидным артритом. Еще одна причина — затрудненный кровоток по артериям. На это укажут холодные и бледные нижние конечности. Подробности читайте в нашей новости.

Ортопед рассказал, почему возникает боль в ногах при ходьбе
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач травматолог-ортопед Илья Володин назвал самые распространенные болезни, признаком которых может быть в ногах при ходьбе. Неприятные симптомы могут возникать из-за плоскостопия. Иногда эту боль можно сравнить с ощущением, будто наступил на камень. Она обычно облегчается, когда человек садится или ложится. При ходьбе босиком происходит ухудшение.

Лечение: упражнения для стоп, модификация физических нагрузок и подбор ортопедических стелек часто решают данную проблему. Хирургия может быть вариантом, если другие методы лечения не приносят облегчения.

Еще одной распространенной причиной боли в ногах может быть неврома Мортона, это заболевание вызывает острую или жгучую боль между плюсневыми костями, которая отдает в пальцы. Помочь облегчить симптомы могут ортопедические стельки и просторная обувь с широким носком, позволяющая пальцам чувствовать себя более комфортно.

ЗОЖ,Илья Володин,Мортон,
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