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1 час назад

Чего стоит избегать при тепловом ударе

Вечерняя Москваиещё 1

В летний сезон может случиться тепловой удар, при котором температура тела человека достигает 40 градусов или выше. Терапевт Анна Позднякова объяснила, как следует поступать, чтобы помочь пострадавшему при опасном состоянии.

Чего стоит избегать при тепловом ударе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Фармакотерапия не требуется при тепловом ударе. Жаропонижающие средства не играют никакой роли в лечении теплового удара, поскольку основной механизм не включает изменение гипоталамической установки, и эти лекарства могут усугубить осложнения,

— разъяснила медик.

По ее словам, в первую очередь необходимо брызнуть на больного прохладной водой и посадить его перед вентилятором. Если тепловой удар случился на улице, нужно переместиться в тень или зайти в помещение, оснащенное кондиционером.

Позднякова отметила, что не стоит забывать и о холодных компрессах для шеи, подмышек и паха. Помимо этого, рекомендуется отказаться от напитков, содержащих алкоголь и кофеин.

Чтобы избежать риска получить солнечный удар, специалист советует соблюдать водный баланс, не заниматься тяжелыми физическими нагрузками под палящим солнцем, носить летнюю легкую одежду и головные уборы.

Также важно контролировать температуру воздуха в жилых помещениях с помощью вентиляторов и кондиционеров и не находиться в нагревшемся автомобиле, передает Газета.ru.

ЗОЖ,Анна Позднякова,
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