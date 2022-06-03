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1 час назад

Как пользоваться кондиционером и не заболеть

РИАМОиещё 1

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что к болезням при использовании кондиционера могут привести его расположение, неправильно выставленная температура и несвоевременная чистка аппарата, сообщает «Вечерняя Москва».

Как пользоваться кондиционером и не заболеть
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

Она напомнила, что при выставлении градуса кондиционера, нужно учитывать погоду. Специалист также сообщила, что нельзя садиться в нагретую машину и резко включить минимальную температуру – можно простыть.

Еще необходимо грамотно выбирать место установки кондиционера. Кондиционер установлен неправильно, даже если чувствуется легкий ветерок.

Кроме того, Чернышова напомнила, что кондиционер может служить рассадником заболеваний, если вовремя не чистить его фильтр.

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