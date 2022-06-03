Как пользоваться кондиционером и не заболеть

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что к болезням при использовании кондиционера могут привести его расположение, неправильно выставленная температура и несвоевременная чистка аппарата, сообщает «Вечерняя Москва».

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Она напомнила, что при выставлении градуса кондиционера, нужно учитывать погоду. Специалист также сообщила, что нельзя садиться в нагретую машину и резко включить минимальную температуру – можно простыть.

Еще необходимо грамотно выбирать место установки кондиционера. Кондиционер установлен неправильно, даже если чувствуется легкий ветерок.