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1 час назад

Эндокринолог напомнила россиянам об опасных симптомах гормонального дисбаланса

Lenta.ruиещё 3

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Елена Жучкова напомнила россиянам об опасных симптомах гормонального дисбаланса. Об этом сообщает издание «Известия».

Врач напомнила об опасных симптомах гормонального дисбаланса
Фото: lenta.rulenta.ru

По ее словам, о нарушении выработки некоторых гормонов могут свидетельствовать повышение или снижение артериального давления, тахикардия, замедление пульса, отеки, резкое снижение или набор веса. Лучше не игнорировать эти сигналы организма и сразу обратиться к специалисту для уточнения диагноза.

«Обратиться к врачу-эндокринологу и пройти гормональное обследование необходимо в следующих случаях: при затрудненном дыхании, одышке, потливости и треморе рук, росте волос в местах, где их не должно быть, чрезмерном мочеотделении, раздражительности, плаксивости, мужском и женском бесплодии, выпадении волос, ломкости костей, остеопорозе, а также при наличии эндокринных заболеваний у кровных родственников», — объяснила Жучкова.

Также она напомнила, что больше всего подвержены заболеваниям эндокринной системы женщины в период менопаузы и подростки. Поэтому представителям этих возрастных групп в целях профилактики не лишним будет записаться на прием к врачу-эндокринологу и пройти гормональное исследование.

Эксперт отметила, что кровь на гормоны лучше всего сдавать в период с 8 до 11 утра, предварительно отказавшись от употребления жирной и жареной пищи и на сутки воздержавшись от алкоголя. В течение часа перед сдачей крови также не следует курить, напомнила Жучкова.

«Обязательно предупредите врача о препаратах, которые вы принимаете. Это поможет правильно интерпретировать результат», — уточнила эндокринолог.

Ранее врач-эндокринолог Анастасия Тараско назвала категории людей, которым нужно принимать витамин D круглый год.

ЗОЖ,Елена Жучкова,
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