Как повысить либидо: советы для обоих полов

Половая конституция у всех людей разная и во многом зависит от индивидуальных особенностей человека. Поэтому понятия "нормального" и "ненормального" либидо не существует.

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Однако, если вы чувствуете, что в последнее время ваше половое влечение заметно снизилось и, самое главное, это доставляет вам дискомфорт – стоит выяснить, почему так произошло.

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А затем, установив причины, направить силы на повышение либидо. Подробнее в вопросе "Рамблер" разбирался совместно с заведующим кафедрой "Сексология" Академии социальных технологий Марсом Сары.

Эксперт выделяет восемь основных причин снижения либидо. А именно:

• Заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, легких и почек. Гипертония, непроходимость сосудов - все это способствует повышению холестерина и снижению либидо.

• Психологические факторы – депрессия, стресс, семейные и личностные проблемы.

• Прием лекарственных средств (нейролептиков, антидепрессантов, антигистаминов). Некоторые препараты негативно действуют на эректильную функцию, поэтому необходимо проконсультироваться с врачом.

• Гормональные и эндокринные нарушения, которые снижают выработку тестостерона – в результате чего женские гормоны замещают мужские.

• Снизить либидо у женщины могут беременность и роды.

• Сексуальное воздержание в течение длительного времени также негативно влияет на либидо и приводит к неудачам при коитусе.

• Нездоровый образ жизни: прием алкоголя, курение, неправильное питание, недостаток физической активности.

• Снижение иммунитета, воспалительные процессы мочеполовой системы. Марс Сары Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, сексолог, заведующий кафедрой «Сексология» Академии социальных технологий

При возникновении стойкого отсутствия либидо Сары рекомендует обратиться к врачу и не заниматься самолечением. В зависимости от причины, спровоцировавшей возникновение проблем в постели, специалист назначит комплексное лечение.

В некоторых случаях назначаются противовоспалительные, гормональные или стимулирующие препараты, а также поливитамины.

Сексолог также отмечает, что нередко к хорошим результатам приводит психотерапия:



Терапия помогает избавиться от внутренних блокировок для большего сексуального раскрытия и повышения чувственности. При депрессиях назначаются антидепрессанты. Психотерапевт поможет избавиться от травм, которые привели к проблемам с сексуальным влечением. Семейным парам - научиться техникам, которые помогут вернуть чувства. Марс Сары Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, сексолог, заведующий кафедрой «Сексология» Академии социальных технологий