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1 час назад

Как повысить либидо: советы для обоих полов

Мира Маркина
Марс Сарыэксперт

Половая конституция у всех людей разная и во многом зависит от индивидуальных особенностей человека. Поэтому понятия "нормального" и "ненормального" либидо не существует.

Как повысить либидо: советы для обоих полов
Фото: pexelspexels

Однако, если вы чувствуете, что в последнее время ваше половое влечение заметно снизилось и, самое главное, это доставляет вам дискомфорт – стоит выяснить, почему так произошло.

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А затем, установив причины, направить силы на повышение либидо. Подробнее в вопросе "Рамблер" разбирался совместно с заведующим кафедрой "Сексология" Академии социальных технологий Марсом Сары.

Эксперт выделяет восемь основных причин снижения либидо. А именно:

• Заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, легких и почек. Гипертония, непроходимость сосудов - все это способствует повышению холестерина и снижению либидо.
• Психологические факторы – депрессия, стресс, семейные и личностные проблемы.
• Прием лекарственных средств (нейролептиков, антидепрессантов, антигистаминов). Некоторые препараты негативно действуют на эректильную функцию, поэтому необходимо проконсультироваться с врачом.
• Гормональные и эндокринные нарушения, которые снижают выработку тестостерона – в результате чего женские гормоны замещают мужские.
• Снизить либидо у женщины могут беременность и роды.
• Сексуальное воздержание в течение длительного времени также негативно влияет на либидо и приводит к неудачам при коитусе.
• Нездоровый образ жизни: прием алкоголя, курение, неправильное питание, недостаток физической активности.
• Снижение иммунитета, воспалительные процессы мочеполовой системы.
Марс Сары
Марс СарыВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, сексолог, заведующий кафедрой «Сексология» Академии социальных технологий

При возникновении стойкого отсутствия либидо Сары рекомендует обратиться к врачу и не заниматься самолечением. В зависимости от причины, спровоцировавшей возникновение проблем в постели, специалист назначит комплексное лечение.

В некоторых случаях назначаются противовоспалительные, гормональные или стимулирующие препараты, а также поливитамины.

Сексолог также отмечает, что нередко к хорошим результатам приводит психотерапия:


Терапия помогает избавиться от внутренних блокировок для большего сексуального раскрытия и повышения чувственности. При депрессиях назначаются антидепрессанты. Психотерапевт поможет избавиться от травм, которые привели к проблемам с сексуальным влечением. Семейным парам - научиться техникам, которые помогут вернуть чувства.
Марс Сары
Марс СарыВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, сексолог, заведующий кафедрой «Сексология» Академии социальных технологий

И наконец, повысить либидо способны и физиотерапевтические методы. В частности, если проблемы вызваны расстройством сна, стрессом и тревогами, рекомендуются курсы йоги и техники аутотренинга.

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