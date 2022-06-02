Выяснилось, сколько раз нужно пережевывать пищу

Диетолог Эльвира Гилемзянова рассказала, почему пищу нужно пережевывать 32 раза, а также не есть в плохом настроении. Подробностями эксперт поделилась в интервью для UfacityNews.ru
Так, восстановление работы желудочно-кишечного тракта врач рекомендует начать с настройки психоэмоционального состояния:
"В моменты расстройства, обиды, злости, гнева, ярости вырабатываются гормоны стресса, которые спазмируют мышцы и органы ЖКТ. Как следствие, еда не расщепляется".
Поэтому приступать к трапезе рекомендуется в хорошем настроении. Также необходимо обратить внимание на правильность пережевывания пищи. Чтобы еда лучше усваивалась, эксперт советует жевать каждый кусок не менее тридцати двух раз.
"Принимайте пищу в состоянии покоя, без отвлекающих факторов. Просмотр ТВ, залипание в гаджетах, чтение книг, газет отвлекает мозг. Во-первых, он не дает сигнал вырабатываться ферментам, во-вторых, не получает сигналы насыщения. Из этого следует, что вы будете переедать",
— добавила диетолог.