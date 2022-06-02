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1 час назад

Выяснилось, сколько раз нужно пережевывать пищу

Мария Иглина

Диетолог Эльвира Гилемзянова рассказала, почему пищу нужно пережевывать 32 раза, а также не есть в плохом настроении. Подробностями эксперт поделилась в интервью для UfacityNews.ru

Выяснилось, сколько раз нужно пережевывать пищу
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, восстановление работы желудочно-кишечного тракта врач рекомендует начать с настройки психоэмоционального состояния:

"В моменты расстройства, обиды, злости, гнева, ярости вырабатываются гормоны стресса, которые спазмируют мышцы и органы ЖКТ. Как следствие, еда не расщепляется".

Поэтому приступать к трапезе рекомендуется в хорошем настроении. Также необходимо обратить внимание на правильность пережевывания пищи. Чтобы еда лучше усваивалась, эксперт советует жевать каждый кусок не менее тридцати двух раз.

"Принимайте пищу в состоянии покоя, без отвлекающих факторов. Просмотр ТВ, залипание в гаджетах, чтение книг, газет отвлекает мозг. Во-первых, он не дает сигнал вырабатываться ферментам, во-вторых, не получает сигналы насыщения. Из этого следует, что вы будете переедать",

— добавила диетолог.

Ранее врач назвал лучший продукт от стресса.

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