Выяснилось, сколько раз нужно пережевывать пищу

Диетолог Эльвира Гилемзянова рассказала, почему пищу нужно пережевывать 32 раза, а также не есть в плохом настроении. Подробностями эксперт поделилась в интервью для UfacityNews.ru

"В моменты расстройства, обиды, злости, гнева, ярости вырабатываются гормоны стресса, которые спазмируют мышцы и органы ЖКТ. Как следствие, еда не расщепляется".

Поэтому приступать к трапезе рекомендуется в хорошем настроении. Также необходимо обратить внимание на правильность пережевывания пищи. Чтобы еда лучше усваивалась, эксперт советует жевать каждый кусок не менее тридцати двух раз.