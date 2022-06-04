Почему мелатонин нельзя принимать как снотворное

Те, кто страдает от бессонницы, кажется, пойдут на любые ухищрения, чтобы, наконец, заснуть. Но некоторые методы, мало того, что попросту не работают, могут быть еще и опасны. Так, например, некоторые начинают принимать мелатонин в качестве снотворного средства. Но проблему это, увы, не решает. Помогает ли на самом деле препарат засыпать и чем может быть опасен, «Рамблер» выяснил у эксперта.
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По своей сути мелатонин — это гормон, синтезирующийся в организме, выработку которого стимулирует темнота. Но не стоит думать, что поэтому он может как-то влиять на процесс засыпания. Он лишь связан с циклами сна и доказана его эффективность в помощи с расстройством сна при смене часовых поясов.
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Классически мелатонин используют в качестве помощи с расстройством сна при смене часовых поясов. Многие люди делают неправильно: пытаются использовать мелатонин как снотворный препарат. Но это не классический снотворный препарат, это препарат, который позволяет человеку улучшить качество сна за счет адаптации организма.
Стоит также отметить, что, увеличивая дозы мелатонина, вы не добьетесь нужного эффекта: засыпать быстро и без проблем, приняв большее количество препарата, не получится. Более того, этим можно себе только навредить. Кроме того, следует помнить, что «прописывать» самому себе мелатонин нельзя, это должен делать исключительно специалист. Нельзя и забывать о побочных действиях препарата.
У этого препарата, действительно, есть проблема, связанная с побочными действиями. В первую очередь, его нельзя использовать людям старше 65 лет, и влияние на центральную нервную систему может привести к негативным реакциям. Второе — прием мелатонина должен быть совмещен с изменением режима сна и бодрствования. Основной плюс препарата: не будет привыкания, поскольку курс его приема не более 24-28-ми дней. Также я бы не рекомендовал прием этого препарата вместе с другими лекарствами, которые воздействуют на центральную нервную систему, например, с ноотропными препаратами. Также мелатонин не рекомендуется принимать вместе с алкоголем, поскольку это окажет токсическое воздействие на центральную нервную систему и может привести к неблагоприятным последствиям в виде инсульта.