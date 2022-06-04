Почему мелатонин нельзя принимать как снотворное

У этого препарата, действительно, есть проблема, связанная с побочными действиями. В первую очередь, его нельзя использовать людям старше 65 лет, и влияние на центральную нервную систему может привести к негативным реакциям. Второе — прием мелатонина должен быть совмещен с изменением режима сна и бодрствования. Основной плюс препарата: не будет привыкания, поскольку курс его приема не более 24-28-ми дней. Также я бы не рекомендовал прием этого препарата вместе с другими лекарствами, которые воздействуют на центральную нервную систему, например, с ноотропными препаратами. Также мелатонин не рекомендуется принимать вместе с алкоголем, поскольку это окажет токсическое воздействие на центральную нервную систему и может привести к неблагоприятным последствиям в виде инсульта.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"