Эксперт заявила о появлении опасных бактерий в водонагревателях

Воду в водонагревателях необходимо регулярно подогревать для профилактики до 70 градусов, иначе в ней спустя 1–2 недели могут появиться опасные бактерии, предупредила редактор "Ситилинк Журнала" Ксения Лактионова.

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В частности, в воде могут завестись кишечная палочка, стрептококк и легионелла. При этом они также могут распространяться через воздух и при мытье. Лактионова отметила, что в некоторых водонагревателях есть автоматический режим подогрева. Функция может назваться "Антилегионелла" или Bacteria Stop System, сообщает "Газета.ру".