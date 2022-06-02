Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+27° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
1 час назад

Эксперт предупредила о риске появления опасных бактерий в водонагревателях

Москва24

Воду в водонагревателях необходимо регулярно подогревать для профилактики до 70 градусов, иначе в ней спустя 1–2 недели могут появиться опасные бактерии, предупредила редактор "Ситилинк Журнала" Ксения Лактионова.

Эксперт заявила о появлении опасных бактерий в водонагревателях
Фото: 0Сетевое издание m24.ru0Сетевое издание m24.ru

В частности, в воде могут завестись кишечная палочка, стрептококк и легионелла. При этом они также могут распространяться через воздух и при мытье. Лактионова отметила, что в некоторых водонагревателях есть автоматический режим подогрева. Функция может назваться "Антилегионелла" или Bacteria Stop System, сообщает "Газета.ру".

Ранее врач Джеймс Кинчелоу заявил, что мясо курицы может содержать сальмонеллу, которая при мытье только распространится по раковине и другим объектам кухни и повысит риск заражения. Он рекомендовал высушить курицу бумажными полотенцами, а также тщательно ее приготовить.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители