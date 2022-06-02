Раскрыты причины полового бессилия мужчин в мегаполисах

Согласно аналитическому исследованию, в Подмосковье каждые 46 человек из тысячи принимают препараты для повышения потенции. Следом в антирейтинге идут Москва и Санкт-Петербург, где соответствующие медикаменты употребляют 44 и 43 мужчины из тысячи.
В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» специалист по мужскому здоровью, уролог, репродуктолог Евгений Греков обусловил эту тенденцию большим количеством стрессовых факторов, усталостью и аддикциями.
«Во всех урбанистических регионах мужчина находится в стрессе. И он негативно влияет на качество половой жизни, а супружеский долг выполнять надо. И поэтому многие мужчины употребляют виагру и т. д. Стресс, к сожалению, ослабляет мужское здоровье. Кроме того, мужики работают в городах намного больше, чем в деревнях. Это связано с тем, что в городе жизнь дороже. Естественно он, устает, но ему хочется блистать в постели. Ну и третий момент. Во многих крупных городах и в Подмосковье, к сожалению, не исключен прием наркотических средств, которые снижают качество половой жизни. Сейчас большая проблема с наличием препаратов, которые снижают эрекцию у мужчин. Большинство из них прибегает к приему стимуляторов половой жизни. То есть, стресс, много работы и наркота, психостимуляторы, к сожалению, приводят к употреблению этих препаратов».
На четвертом и пятом местах антирейтинга расположились Краснодарский край и Сахалинская область, говорится в исследовании системы «Честный знак», которое публикует Lenta.ru.
Реже всего проблема эректильной дисфункции встречается в Северо-Кавказском федеральном округе. В Чечне всего двое из тысячи человек принимают медикаменты для повышения потенции, в Ингушетии и Дагестане — пять и семь жителей на тысячу человек. Также среди регионов, в которых проживают мужчины с самой сильной потенцией, оказались Республика Тыва и Карачаево-Черкессия.