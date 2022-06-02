Раскрыты причины полового бессилия мужчин в мегаполисах

«Во всех урбанистических регионах мужчина находится в стрессе. И он негативно влияет на качество половой жизни, а супружеский долг выполнять надо. И поэтому многие мужчины употребляют виагру и т. д. Стресс, к сожалению, ослабляет мужское здоровье. Кроме того, мужики работают в городах намного больше, чем в деревнях. Это связано с тем, что в городе жизнь дороже. Естественно он, устает, но ему хочется блистать в постели. Ну и третий момент. Во многих крупных городах и в Подмосковье, к сожалению, не исключен прием наркотических средств, которые снижают качество половой жизни. Сейчас большая проблема с наличием препаратов, которые снижают эрекцию у мужчин. Большинство из них прибегает к приему стимуляторов половой жизни. То есть, стресс, много работы и наркота, психостимуляторы, к сожалению, приводят к употреблению этих препаратов».