Назван лучший сок для долголетия

Если вы хотите прожить как можно дольше, то вам обязательно нужно пить регулярно апельсиновый сок. Он богат витамином С и другими элементами, влияющими на долголетие.

Есть множество способов прожить дольше. Например, для этого можно отказаться от курения, заняться спортом, сбалансированно питаться. Также диетологи утверждают, что помочь прожить долгую жизнь может апельсиновый сок. Такой напиток содержит много витамина С и флавоноидов. Первый укрепляет иммунную систему, а вторые положительно воздействуют на сердце.

Диетолог Лорен Манакер отмечает, что апельсиновый сок полезен для сердца благодаря флавоноиду гесперидину. Кроме того, исследования демонстрируют, что апельсиновый сок снижает давление, уровень «плохого» холестерина, а также повышает уровень «хорошего» холестерина.

Апельсиновый сок считается хорошим источником витамина С. Этот витамин укрепит иммунитет и защитит от болезней. Помимо этого, такой напиток уменьшит количество холестерина, снизит вероятность ожирения, уменьшит воспаление и понизит давление.

Определённые питательные вещества в апельсиновом соке помогают человеку чувствовать себя более расслабленным и лучше переносить стресс. Хронический же стресс, как известно, способен вызвать депрессию, развитие опухолей, накопление бляшек в артериях и возникновение болезней сердца.