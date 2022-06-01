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1 час назад

Эксперт назвали продукты, которые помогут бросить курить

Medical Note

Какие продукты уменьшают вред от табака и помогают побороть тягу к сигаретам, эксперты Роспотребнадзора рассказали в рамках проекта «Здоровое питание». Об этом пишет «Российская газета».

Эксперт назвали продукты, которые помогут бросить курить
Фото: Medical NoteMedical Note

Чтобы снизить вред от курения, специалисты рекомендуют есть больше овощей и фруктов. Следует увеличить в рационе количество продуктов с высоким содержанием витамина С — это листовая зелень, квашеная капуста, болгарский перец, цитрусовые, черная смородина, шиповник.

Никотин из сигарет можно частично заменить естественным никотином, который содержится в растительной пище в виде никотиновой кислоты или витамина РР. Для этого нужно съедать не менее 700 граммов растительных продуктов. Рекомендация относится как к курящим, так и некурящим людям.

Лидером по содержанию никотиновой кислоты является красный помидор. За ним идут перец, картофель и баклажаны. В Роспотребнадзоре также рекомендовали включить в рацион горох, фасоль, орехи, манго и ананас.

Эксперты развеяли миф о том, что человек, бросивший курить, обязательно наберет лишний вес. Курильщики неосознанно используют еду в качестве заменителя сигарет, однако уже через год после отказа от курения большинство возвращаются к нормальному весу.

Источник: Российская газета

ЗОЖ,Роспотребнадзор,
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