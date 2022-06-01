Врачи раскрыли привычки, замедляющие старение

Несколько здоровых привычек и ритуалов назвали врачи для замедления процессов старения. Среди них солнцезащитный крем, отказ от кофе и соли, а также соблюдение водного баланса, сообщает PRIMPRESS.

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По словам экспертов, нет «волшебной таблетки» от старости, однако если пересмотреть свои привычки и соблюдать определенные правила, то можно существенно улучшить качество жизни и продлить молодость.

По мнению основателя клиники Kaizen Progressive Health Стива Хруби, в первую очередь необходимо отказаться от кофе, заменив его зеленым чаем. Он отметил, что злоупотребление бодрящим напитком может быть вредно для кожи, привести к обезвоживанию организма и нарушению сна. Зеленый чай богат актиоксидантами и ферментами, которые предотвращают разрушение коллагена и эластина, а также защищают кожу от воздействия ультрафиолета.

Кроме того, для сохранения молодости необходимо отказаться от соли и сахара.

Также еще одной полезной привичкой личный тренер и кинезиотерапевт Кент Пробст называет регулярное увлажнение кожи. Он считает, что с возрастом кожа становится суше и следует каждый день наносить увлажняющий крем, который стимулирует регенерацию коллагена. Лучше всего выбирать то средство, в составе которого присутствуют ретиноиды, витамин С, гидроксикислоты, CoQ10, пептиды, экстракты чая, экстракт виноградных косточек, а также ниацинамид – наносить его следует утром и вечером.