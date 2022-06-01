Врач раскрыла методы восстановления микрофлоры кишечника

Врач-валеолог компании «Мейтан» Лидия Синицина раскрыла методы восстановления микрофлоры кишечника. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что 90 процентов людей имеют проблемы с работой ЖКТ.

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Эксперт обратила внимание, что любые отклонения в работе кишечника моментально отражаются на остальных органах и системах организма. Симптомами нарушения микрофлоры кишечника врач-валеолог назвала метеоризм, вздутие живота, боль и чувство тяжести, запор, снижение аппетита, тошноту, рвоту, металлический привкус и сухость слизистой.

Синицина порекомендовала проверить кишечник, если человек постоянно находится в подавленном состоянии, раздражен, мучается от аллергии или имеет избыточный вес.

«Восстановление микрофлоры начинается с уничтожения в кишечнике патогенных микроорганизмов. Для подавления вредоносной флоры используют антибиотики, кишечные антисептики, пробиотики»,

— уточнила врач.

Эксперт уверена, что кишечник может страдать даже у тех людей, кто питается правильно и соблюдает гигиену. «Мясо и молочные продукты часто содержат скрытые антибиотики, которые негативно влияют на кишечник и впоследствии ослабляют иммунитет», — обратила внимание Синицина.

Для профилактики нарушений микрофлоры ЖКТ эксперт рекомендовала принимать пробиотики и пребиотики.

«Пребиотики — препараты, способствующие росту собственной микрофлоры. Пробиотики — живые микроорганизмы, обладающие антагонистической активностью в отношении патогенной и условно патогенной микрофлоры»,

— сказала она.

Чтобы кишечник работал как часы, Синицина советует отказаться от вредной еды и исключить из рациона алкоголь.

«Питайтесь полезными для кишечника продуктами: овощами, фруктами, крупами, кисломолочными продуктами»,