Назван лучший способ бросить курить

Лечением никотиновой зависимости, как и любой другой болезни, занимаются врачи определенных специализаций. Правильно будет обратиться к ним в первую очередь, отметил в разговоре с «Лентой.ру» психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин. Он также поделился оптимальным способом, который может помочь бросить курить.

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Мотивация

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Чтобы бросить курить, крайне важно принять такое решение, осознать, что вы хотите бросить курить, обозначил врач.

«То есть этому не должно что-то способствовать. Надо, чтобы человек просто принял такое решение для себя в любом возрасте, надо себя замотивировать тем, что "Я хочу бросить, я хочу иметь красивые белые зубы, красивый цвет кожи, волосы и беречь свое здоровье, психическое, в первую очередь"»,

— сказал Каторгин.

Лечение

Однозначно стоит обращаться к специалистам, подчеркнул Каторгин. Лечением никотиновой зависимости, по его словам, занимается большая категория врачей, которые специализируются на работе мозга: это и наркологи, и психиатры, и психологи, и психотерапевты.

Если пациент не справляется с зависимостью или из-за отмены никотина у него появляются такие симптомы, как депрессия или тревога, тогда ему назначается лекарственное лечение.

«Курение — это настоящая химическая зависимость, и есть лекарственная терапия, то есть терапия, когда пациент фактически переводится от одной, химической зависимости, на другую, например, лечение антидепрессантами»,

— объяснил он.

Лайфхаки

«Про какие-то лайфхаки, связанные с отказом от курения, трудно говорить. Каждый их находит для себя. Я знаю пациента, который прибегает к сладкому, что тоже не очень хорошо. Кто-то на фоне отмены никотина прибегает к алкоголю, у него усиливается тревога»,

— поделился Каторгин.

По его словам, отказываясь от курения, важно быть готовым к тому, что первые полгода будут самыми сложными, так как будет тяжело находиться в курящей компании. В данном случае стоит задуматься о смене компании, обстановки, постараться избегать пассивного курения.

«И важно помнить о том, что риск развития рака легких с каждым годом, с каждой сигаретой увеличивается, и, по статистике, одно из первых онкологических заболеваний — это рак легкого. А сейчас нет хорошего табака, хороших сигарет, это уже давно доказанный факт, по крайней мере, в России, поэтому надо несколько раз подумать, прежде чем к этому обращаться»,