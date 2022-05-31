Офтальмолог объяснил, как сохранить зрение у детей

— Вопрос пандемии близорукости актуален, и процент близоруких детей к 11 классу в России составляет около 60 процентов. Такие цифры тоже есть, например, в Корее. Когда формируется глаз, нужно соблюдать ряд правил, которые помогут сохранить зрение. Гаджеты не являются опасным фактором воздействия на глаза детей. Отсутствие достаточного света, включающего ультрафиолет, является провоцирующим фактором, и этому подвержены дети, которые много времени проводят за компьютером в домашних условиях. В Австралии, например, на треть близоруких детей меньше, потому что они проводят на открытом воздухе около трех часов в сутки, — объяснила врач.