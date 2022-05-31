О чем говорят белые пятна на ногтях

— Причин этому много. Самая распространенная и безопасная — это травмы ногтей, после которых возникают белые точки или пятная. Такое повреждение будет сохранятся на ногте до тех пор, пока он не отрастет. Вторая причина — аллергическая реакция на средства для ногтей. Третья — грибок, который бывает как на руках, так и на ногах, а также проявления на ногтях экземы или псориаза,