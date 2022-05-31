Можно ли заниматься спортом при остеопорозе

Остеопороз представляет собой болезнь, при которой кости становятся очень хрупкими. Но на самом деле даже в этом случае физические упражнения будут полезны. Более того, они помогут при регулярном выполнении даже защитить кости.

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По словам представителей клиники Майо, физические упражнения - важная составляющая здорового старения. Особенно это касается тех, у кого диагностировали остеопороз. Хотя потеря костной массы и правда нередко приводит к перелому бедра и позвоночника, при регулярных занятиях спортом кости только укрепятся.

Также упражнения обладают множеством преимуществ для женщин в постменопаузе. К примеру, при регулярной физической активности у них увеличится сила мышц, улучшится равновесие, снизится риск падений, перелома костей, станет лучше осанка, уменьшится боль.

Пациентам с остеопорозом можно заниматься многими видами деятельности.

Например, это силовые упражнения, аэробные упражнения с отягощениями, упражнения на развитие гибкости, упражнения на равновесие и устойчивость.

Благодаря тренировкам с отягощениями можно сохранить плотность костей. При использовании силовых тренажёров необходимо следить за тем, чтобы позвоночник во время занятий не скручивался.

Аэробные упражнения дадут возможность укрепить кости ног, бёдер, нижней части позвоночника. Они помогут замедлить потерю минералов.

При остеопорозе не рекомендуется выполнять упражнения с высокой ударной нагрузкой. Это, например, прыжки, бег трусцой, просто бег. Подобные упражнения могут действительно привести к переломам и так ослабленных костей. Также необходимо избегать частых наклонов, скручиваний, быстрых резких движений (к примеру, такое встречается в боулинге).