Доступный способ избавиться от мигрени

Врач-невролог, вестибулолог, кандидат медицинских наук Анна Кудрявцева предупредила, что анальгетики помогают при мигрени, но вызывают привыкание. В беседе с изданием «Доктор Питер» она подсказала, что справиться с головной болью без лекарств помогут упражнения и пешие прогулки.

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По словам Кудрявцевой, помочь избавиться от боли и снять зажимы в шейном отделе позвоночника способен доступный каждому способ — физические упражнения для шеи, которые нужно выполнять каждые три часа в течение дня. Прежде всего, рассказывает врач, это наклоны головы.

«Наклоните голову к правому плечу, следя за тем, чтобы левое плечо не поднималось. Вы почувствуете натяжение. Задержитесь в этом положении примерно 30 секунд. Повторите наклоны по три раза в каждую сторону»,

— объясняет она.

«Повороты головы. Встаньте прямо, поверните голову вправо и посмотрите назад через правое плечо. Удерживайте положение 10 секунд, повторите три раза в каждую сторону»,

— описала врач еще одно упражнение.

«Сведение и разведение лопаток. Расслабьте плечи, представьте, что между лопатками находится теннисный мяч, затем сведите лопатки вместе, чтобы сжать воображаемый мяч. Повторите 10 раз»,

— продолжила рекомендации она.

В целом, отмечает Кудрявцева, физическая активность может стать профилактикой головной боли. Так, при мигренях она рекомендует совершать пешие прогулки хотя бы в течение получаса в день.

«Это особенно отмечают те, кто часто ездит за рулем. Помимо уменьшения приступов головной боли пациенты наблюдают снижение тревожности, уменьшение зажатости в шейном отделе позвоночника, болей в спине»,

— рассказывает специалист, добавляя, что люди описывают улучшения так: «Как будто голова просветлела».